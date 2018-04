Freitag, 27. April, Sam Smith, Barclaycard Arena, 54,30 €

24. April 2018

2014 machte der britische Singer/Songwriter erst­mals mit den Songs „Money On My Mind“­ und „Stay With Me“ („In The Lonely Hour“) erstmals auf sich aufmerksam und kletterte seit­dem die Karriereleiter steil empor. Im letzt­en Jahr erschien mit „The Thrill Of It All“ (u. a. „Too Good At Goodbyes“) der Nachfolger, der die einzigartige Stimme Smiths weltweit et­ab­lierte. Besucher können sich heute Abend selbst ein Bild von dem talentierten 25-Jähr­igen machen.

Yul Anderson, Laeiszhalle, 37,00 €

Der begnadete Klavierspieler nimmt seine Be­sucher heute mit auf eine Reise durch die musikalische Zeitgeschichte, wenn er die bes­ten Tracks von Jimi Hendrix auf seine Art und Weise interpretiert. Morgen wiederholt sich das Spektakel.

Für Spaß-Metal-Fans: J.B.O., Markt­halle

Für Blues-Fans: Bullfrog Taylor Band, Barrock