25. März 2018

Freitag, 30. März

Still In Search, Knust, 16,60 €

Die HAMBURG-BANDCON­TEST­-Gewin­ner­ (2010) sind immer besser im Geschäft – das liegt an ihrem astreinen Pop­/­Rock, wie sie auf der aktu­ellen EP „Stars“­ einmal mehr beweisen, und an den actionge­ladenen Live-Shows in de­nen Sän­gerin Clara Brauer unter dem Motto „Grand Circus Show“­­ gern am Vertikaltuch durch die Luft fliegt. Heute Abend heben aber weder Clara noch Adam Basedow (B.) oder Tim Hartig (Dr.) ab.

Die Toten Ärzte, Logo, 13,90 €

Während die Ärzte sich aktuell gar nicht in der Hansestadt blicken lassen und die Toten Hos­en auch nur alle paar Jahre vorbeischauen, ma­chen es sich Jey Petersen (Ges.) & Co. zur Auf­gabe, den punkrockigen Geist der beiden Gru­p­pen weiterzutragen. Das gelingt ihnen außerordentlich gut, weshalb das Cover-Spek­takel gleich an zwei Tagen steigt.