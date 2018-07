Gewinnspiel: Helene Fischer, 14.+15.07., Volksparkstadion, ab 61,80 €

2. Juli 2018

„Mit jeder unserer Shows wollen wir in neue Dimensionen vorstoßen und den Fans Erlebnisse und Eindrücke schenken, die es vorher so noch nicht gab. Wenn das Publikum dann genau so viel Spaß im Stadion hat wie ich, dann weiß ich, dass es sich wieder einmal gelohnt hat und dass es eine großartige Sommerparty für uns alle wird“, freut sich die 33-jährige Schlager-Prinzessin auf zwei „atemlose Nächte“ in Hamburg (14.+15.07.)

OXMOX verlost für den 14. & 15. Juli jeweils 2×2 Tickets! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Helene Fischer” und euer Wunschdatum an gewinne@oxmoxhh.de!