1. September 2017

OXMOX – Weekend – Tipps

Es gibt wieder viel Live-Musik am Wochenende. In und um Hamburg ist einiges los: Philipp Poisel spielt im ausverkauften Stadtpark, die Jazz Open gehen am Samstag und Sonntag in Platen un Bloomen in eine neue Runde und die Hamburg-Bandcontest-Teilnehmer WegoEgo rocken die Astra Stube.

Hier kommen unsere Konzert-Tipps fürs Wochenende.

Freitag, 1. September:

Philipp Poisel, Stadtpark Freilichtbühne, 47,80€

Sein letzter Auftritt in Hamburg war restlos ausverkauft. Deshalb soll die Euphorie des Arenakonzerts jetzt nochmal auf die Stadtpark-Bühne gebracht werden. Im deutschen Pop gibt es nur wenige Künstler die über Jahre hinweg so erfolgreich sind wie Philipp Poisel (34). Der Ludwigsburger ging mit seinem letzten Album „Mein Amerika“ auf die 1 der Albumcharts und konnte nicht nur in Hamburg die große Halle füllen.

Foto: Philipp Poisel

Marius Müller Westernhagen, Barclaycard Arena, 59,90€

Im Sitzen und mit akustischen Instrumenten kommt das „MTV unplugged“. In der Barclaycard Arena werden Hits wie „Luft um zu atmen“ oder „Lass uns leben“ in neu arrangierter Form auf die Bühne gebracht. Zusammen mit seiner Band führt der Düsseldorfer durch seine gesamte.

Foto-Credit: Joerg Steinmetz

Was sonst noch läuft:

WegoEgo @ Astra Stube

Johny Stone @ BarRock

Lisa Lystam Familiy Band @ Birdland

Abbi Hübner & Die Low Down Wizards @ Cotton Club

CCR @ Downtown Bluesclub

Adrenalin @ Drafthouse

NDR Elbphilharmonie Orchester @ Elbphilharmonie

Chassy Wezar @ Freundlich & Kompetent

Belgrad @ Hafenklang

u.a. Martin Kelly @ Helter Skelter Bühne beim Alstervergnügen

AchtVier @ Indra

King Orgasmus One @ Kleiner Donner

u.a. Die Angefahrenen Schulkinder @ Knust

Roast Apple Akustik Duo @ Kulturcafé Komm du

Soulreport @ Logo

Ilhan Sen @ Molly Malone

Stan Siolver @ Murphys

The Deslondes @ Nochtspeicher

Decoder Ensemble @ Resonanzraum

The Blitz @ The Academy

Samstag, 2. September:

Rockabilly Mafia, Markthalle, 17€

Seit 32. Jahren gibt es das Trio aus Elmshorn bereits. An die 200 Stücke auf ca. 40 Tonträgern stammen aus ihrer Feder. Die Rockabilly Mafia selbst wollen aber gerne „Amateure“ bleiben, weil sie ihre Musik zu sehr lieben, um sie professionell zu machen. In der Markthalle kann sich auf kraftvolle Drums, geschlagene Kontrabass-Saiten und eingängige Riffs auf der Fender-Telecaster gefreut werden. Rockabilly-Sound aus dem Norden.

Foto: Rockabilly Mafia

Was sonst noch läuft:

u.a. Madsen, Die Sterne @ Müssen alle mit Festival, Stade

Chefdenker @ Hafenklang

Stray Colors @ Freundlich & Kompetent

u.a. Lisa Wulff Quartett @ Jazz Open, Planten un Bloomen

Syndemic @ Logo

Tami Neilson @ Monkeys Music Club

Louisiana Syncopators @ Cotton Club

Dare @ Nachtasyl

Daily Thompson @ Marias Ballroom

Reiz @ Molotow

Albert Hammond & das Leipziger Symphonieorchester @ Laeiszhalle

Schwech & Pefel @ Kukuun

Irish Folk Session @ Honigfabrik

Tini Thomsen @ Birdland

u.a. Steelpreacher @ Bambi Galore

Xirow @ Astra Stube

Matt Woods @ Norderstedt Music Star

Weltkapelle Wilhelmsburg @ Bergedorfer Schloss

Stars der Petersburger Oper @ Kulturkirche Altona

Decoder Ensemble @ Resonanzraum

Wild Touch @ The Academy

Sonntag, 3. September:

u.a. Christian Bekmulin Quartett, Jazz Open, Planten un Bloomen, For Free

Das beliebte Festival in Planten un Bloomen ist auch in diesem Sommer wieder ein Magnet für Jazz-Fans. Seit 1996 findest das Fest statt und hat inzwischen Kultstatus erreicht. Mit dabei sind u.a. das Christian Bekmulin Quartett, Johannes Bahlmann & Tadeusz Jakubowski sowie Tini Thomson’s Maxsax.

Foto: Lisa Wulff Quartett

Was sonst noch läuft:

Joan Shelley @ Aalhaus

Anne Teresa De Keersmaeker @ Elbphilharmonie

Amarock @ Fischauktionshalle

Sängerknaben & Sirenen @ Gängeviertel

Yuri & Neil @ Pooca Bar

Viel Spaß und ein musikalisches Wochenende wünscht eure OXMOX-Redaktion

Foto-Credit Beitragsbild: Richard Stöhr / Lorin Strohm