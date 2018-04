4. April 2018

The Queen of Dramatic Metal is back!!!! VELVET VIPER die Band, die die großen Geschichten und jahrhundertealten Mythen in unsere heutige Zeit befördert, ist zurück. Allen voran Mastermind und Lead-Voc. JUTTA WEINHOLD

Und das mit einer neuen, im Dramatic Metal beheimateten CD namens „Respice Finem“, die 2018 erscheinen wird. Wie bereits vor drei Jahrzehnten mit der Band Zed Yago begonnen, nimmt die Nachfolge-Formation VELVET VIPER den Fantasy-Faden wieder auf – eine der Königinnendisziplinen, die Zed Yago Ex-Sängerin Jutta Weinhold beherrscht und verkörpert wie keine zweite. Gemeinsam mit Gitarrist Holger Marx, Metal-Meisterproduzent Kai Hansen (Gamma Ray) Co-Produzent Uwe Seemann, ist die CD entstanden. Die großen Ziele immer vor Augen: voller Energie und Leidenschaft zu berühren und zu verführen.