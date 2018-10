11. Oktober 2018

Nach 4 Jahren Pause ist die New Yorker Powerfrau zurück in Hamburg. Dana Fuchs hat nach ihrer Rolle als Schauspielerin und Sängerin in „*Across The Universe*“ (deutscher Titel: „*All You Need Is Love*“) vor rund 10 Jahren ihre Musikerkarriere begonnen. Mit ihrem neuen Memphis Sound Album im Gepäck spielt sie am 13. Oktober auf ihrer „*Love Lives On Tour*“ in Hamburg.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]