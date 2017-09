4. September 2017

Dienstag, 5. September

Breaking Benjamin, Große Freiheit 36, 29,45€

Das Quartett aus Pennsylvania hat inzwischen fünf Alben rausgebracht und ist nicht mehr nur in den USA bekannt. 2016 spielte Breaking Benjamin erstmals in Europa. Der Flugangst von Frontmann Benjamin Burnley (39) geschuldet, fuhren sie letztes Jahr mit dem Schiff zum Rock am Ring. Wie sie dieses Jahr anreisen ist noch unklar – klar ist aber, dass das Konzert in der Großen Freiheit 36 ein Highlight wird.