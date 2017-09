12. September 2017

Mittwoch, 13. September

Manuellsen, Kaiserkeller, 23€

Rap aus dem Ruhrpott kommt mit Manuellsen in den Kaiserkeller. Der 38-Jährige brachte gerade sein neues Album „Der Löwe“ raus und geht jetzt auf Deutschland-Tour. Der Löwe selbst sagt: „So etwas gibt es in keinem Gehege, traut ihr euch in die freie Wildbahn?“ Mit dabei sind seine Labelpartner KEZ und Animus.

facebook.com/manuellsenofficial