Konzert-Tipp: Sono, 11.10., Mojo Club

11. Oktober 2018

Die Hamburger Lokalmatadoren Lennart A. Salomon, Florian Sikorski und Martin Weiland produzieren seit 2001 tanzbare Electro/Techno-Pop-Tracks – heute Abend werden Hits vom Schlage “Keep Control” oder “Supersonic” live, bei uriger Club-Atmosphäre serviert.

Der neue Track “Somewhere Beyond The Sea”, der einen vielversprechenden Vorboten des neuen Albums “Human” darstellt, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Die Single wurde in Kooperation mit Sea Watch produziert und thematisiert das Flüchtlings-Sterben auf dem Mittelmeer …

„Uns beschäftigt dieses Thema schon eine ganze Weile“, so SONO-Frontmann Lennart Salomon. „Wir sind schockiert, dass Menschen auf offener See sterben und sterben gelassen werden und darüber diskutiert wird, ob Leben retten eine Straftat ist oder nicht. Das kann doch nicht sein!“

Um 20:00 geht’s los – Tickets sind noch erhältlich.

[KS]