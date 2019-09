Dienstag, 01. Oktober

Dog Eat Dog, Kaiserkeller, ab 25,- €

Vor 25 Jahren gelang den Crossover-Pionieren mit ihrem Debütalbum „All Boro Kings” der Durchbruch. Auf der „Anniversary Tour“ stellen John Connor (Ges.), Roger Hämmerli (Git.), Dave Neabore (B.) und Brandon Finley (Dr.) ihren Erstling in den Mittelpunkt und heizen mit Rock, Reggae und Rap ein.

Markenzeichen der Pariser sind New Wave- und Punk-Klassiker (u. a. Dead Kennedys „Too Drunk To Fuck“) im Bossa Nova-Stil: Nouvelle Vague, Mojo Club, ab 35,95 €

Nach der großen OXMOX-Berichterstattung (08/19) wird der 50. Geburtstag der „Mutter aller Festivals“ weiter gefeiert. Mit „The Original Woodstock Legends”: Canned Heat & Ten Years After, Fabrik, ab 40,- €

Mittwoch, 02. Oktober

OXMOX präsentiert: 34. HAMBURG-BANDCONTEST Finale – Event 160, Grosse Freiheit 36, ab 9,99 €

Nach erfolgreichen Viertel- und Halbfinalrunden haben die beliebtesten Teilnehmer des legendären Musikförderpreises den Sprung ins große Finale geschafft: The Funktries wollen mit Country-Funk überzeugen. Ebenfalls aus Hamburg gehen die Rocker Baufinger an den Start. FlamenKO-Rock aus Schleswig-Holstein bringen Soltoros auf die Bühne. Deren Bundeslandsmänner Black Crosses vereinen Rock und Indie. Rockende Klänge aus unserer Hansestadt liefern Gun Called Britney. Red Death Rock servieren Red Dead Roadkill und Orange Box wollen mit Indie-Rock begeistern. Die Mirage Band 8 ergänzt das Teilnehmerfeld durch ihre Crossover-Fusion. Während das Publikum und die Jury mit ihrer Stimmabgabe über die Gewinner des 34. HAMBURG-BANDCONTEST entscheiden, heizen die Vorjahressieger #Arrested als Special Guest ein. Moderator Gniechel begleitet die Bands und Fans unterhaltsam durch den Abend!

Donnerstag, 03. Oktober

Kiefer Sutherland, Fabrik, ab 44,25 €

So vielfältig wie seine Vornamen, sind die Talente von Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland. Als Schauspieler (u. a. „24“) ist er ein Hollywood-Star, als Rodeo-Reiter war er Mitglied der US-Nationalmannschaft und jetzt feiert der 52-Jährige musikalische Erfolge. Mit dem Country-Rock seines zweiten Albums „Reckless & Me“.

Zwei Powerfrauen aus Ost (Magdeburg) und West (Hamburg) feiern 30 Jahre Wiedervereinigung: Cläng & Schwessi, Panik City, ab 15,- €

Für Piano-Freaks und Boogie-Fans: Jan Fischer Bluesband u. a., Cotton Club, ab 17,- €

Freitag, 04. Oktober

Jimmy Cornett & The Deadmen, Markthalle, ab 18,- €

Zu den Fans der norddeutschen Southernrocker gehören Country-Legende Willie Nelson (86) sowie die Blues-Bärte ZZ Top, die Jimmy Cornett (Ges., Git.), Dennis Adamus (Git.), Frank Jäger (B.) und Claudia Lippmann (Dr.) einst als Vorgruppe auswählten. Bei ihrem Heimspiel werden JC&TD von „Hamburgs spätester Band“, den Thirsty Mamas, unterstützt.

Die britische Singer-Songwriterin („Twist In My Sobriety“) feiert 30 Jahre auf der Bühne und 50 Jahre auf der Welt: Tanita Tikaram, Laeiszhalle, ab 33,45 €

Der 65-jährige „Pop-Titan“ findet sich und seine Hits „Mega“: Dieter Bohlen, Barclaycard Arena, ab 57,- €

Samstag, 05. Oktober

Evelyn Glennie, Elbphilharmonie, ab 53,70 €

Die 54-Jährige pflegt ihre erfolgreiche Vollzeitkarriere als Perkussionistin, obwohl sie aufgrund einer Nervenkrankheit fast gehörlos ist. Stets sucht die talentierte Musikerin nach neuen Instrumenten, die sie hauptsächlich über Vibrationen wahrnimmt. Dabei mischt die britische Schlagzeugerin klassische Konzerte auf oder spielt mit Stars wie Sting ebenso, wie mit japanischen Kodotrommlern.

Die NRW-Hardrocker („Kingdom Of The Night“) feiern ihr 30-jähriges Bandjubiläum: Axxis, Logo, ab 25,- €

Ohrbooten-Sänger Ben Pavlidis und seine Gäng spielen ab 15 Uhr tanzbaren Reggae für coole Kids: D!e Gäng, Nochtwache, ab 12,- €

Sonntag, 06. Oktober

James Walsh, Nochtwache, ab 26,- €

Der 39-jährige Britpopper hat sein drittes Soloalbum „Tiger On The Bridge“ im Gepäck. Die Produktion fand live vor Fans in London statt. Sogar einen Heiratsantrag gab es bei den Sessions. Auf Tour dürfen auch die Hits seiner Hauptband Starsailor (u. a. „Four To The Floor“) nicht fehlen.

Der 71-jährige Sänger der Manfred Mann´s Earth Band ist seit den 70ern „Blinded By The Light“: Chris Thompson, Downtown Bluesclub, ab 34,15 €

Das ist nicht der alte „Tomate-Tomate-Oma-kann-Karate“-Witz, sondern der Bandname von vier Berliner Indie-Punkrockern: Kann Karate, Hafenklang, ab 12,- €