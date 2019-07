Konzert Tipps (01.-07.08.)

26. Juli 2019

Donnerstag, 01. August

Max Herre, Stadtpark, ab 47,95 €

Bevor es mit seinem vierten Soloalbum nach „Athen“ geht, zieht es den 46-jährigen HipHopper nach Hamburg. Open Air gibt der Freundeskreis-Frontmann einen Vorgeschmack auf die neuen Songs und hat bekannte Klassiker im Gepäck. Musikalische Unterstützung erhält Max aktuell u. a. von Trettmann („Villa Auf Der Klippe“) und vielleicht ist live auch Ehefrau Joy Denalane („Mit Dir“) dabei.

Mother’s Finest, Markthalle, ab 39,- €

Die „Erfinder des Funk Rock“ spielten 1978 eine „Rockpalast“-Show, deren 40. Jubiläum weiter gefeiert werden soll. Glenn „Doc“ Murdock (Ges.) und Joyce „Baby Jean“ Kennedy (Ges.) werden in Originalbesetzung von Gary „Moses Mo“ Moore (Git.) und John „Red Devil“ Hayes (Git.) unterstützt, sowie von Jerry „Wyzard“ Seay (B.) und Dion Derek Murdock (Dr.) begleitet.

Die Weltturbojugendtage starten mit einem Schmuddelrock-Dreierpack: The Dwarves, Nick Oliveri´s Death Electric und Tankzilla, Molotow, ab 20,- €

30 Jahre „faster, harder, louder“. Am langen Metal-Wochenende wird u. a. auf der neuen History Stage und mit Bands wie Slayer, Sabaton oder Rage gefeiert: Wacken Open Air, Wacken, ab 221,- €

Freitag, 02. August

Turbonegro, Grosse Freiheit 36, ab 34,- €

Jeanskutten mit der charakteristischen Ledermütze auf dem Rücken sind das Erkennungsmerkmal aller fanatischen Fans von Norwegens Punk´n`Roll-Combo. In St. Pauli entstand das erste von rund 2.000 Chaptern, die es inzwischen auf der ganzen Welt gibt. An diesem Wochenende trifft sich die Turbojugend zum 15. Mal, um mit ihren Idolen („Rocknroll Machine“) zu feiern.

LaBrassBanda, Stadtpark, ab 44,20 €

Die bayerischen Volksmusik-Berserker nahmen den Titel ihres Albums „Around The World“ wörtlich und tourten von Marokko über Hongkong bis nach Australien. Jetzt bringen Stefan Dettl (38, Ges., Tromp.) und Co. ihren tanzbaren Ska, Reggae und Punk in den Norden.

Hamburgs berühmte (Werbe-)Stimme sorgt mit „Nichts Als Meer“ für Sommerlaune: Aurel, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Melanie C (Spice Girls) und die Drag Queens Sink The Pink unterhalten ab 20:30 Uhr beim CSD-Straßenfest: Hamburg Pride, an der Alster, Eintritt frei

Die Besucher der Löwenbastion-Bühne erwartet eine Hommage an den „Rocket Man“: The Elton Show, Maschseefest (Hannover), Eintritt frei

Samstag, 03. August

Combichrist, Gruenspan, ab 30,95 €

Eric 13 (Git.), Elliott Berlin (Key.) und Nick Rossi (Dr.) haben in dem Frontmann ein musikalisches Feuer entfacht, das er verloren glaubte. Jetzt vollführen Andy LaPlegua (43, Ges.) und seine Band mit „One Fire“ einen Höllenritt aus Metal, Industrial und Elektronik.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wade Bowen, Nochtwache, ab 16,- €

Der Texaner zählt mit seinem Blues, Rock und Mariachi zu den spannendsten neuen Country-Musikern. Jetzt hofft der 41-Jährige erstmals in Deutschland auf „Solid Ground“.

Die in Norddeutschland beheimatete Kanadierin Loredda Jacque (Ges., Key.) predigt den Rock und Blues der „Dirty Faced Church“: Loredda Jacque Band, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Ein Tag im Zeichen der aktuellen Beatkultur mit Trettmann, Haiyti, Summer Cem u. a.: Spektrum, Schlengendeich (Wilhelmsburg), ab 42,- €

An der Maschseequelle-Bühne verspricht die Linkin Park Tribute-Band geballte Rockpower: Piknik Park, Maschseefest (Hannover), Eintritt frei

Sonntag, 04. August

OXMOX präsentiert: Moonbootica Open Air, Lagerstrasse, ab 20,- €

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr geht das Moonbootica Open Air vor dem Fernsehturm in die nächste Runde. Unter dem Motto „Homecoming“ erhält die hanseatische DJ-Doppelspitze – TobiTob (Tobias Schmidt, Fünf Sterne deluxe) und KoweSix (Oliver Kowalski) –Unterstützung von Township Rebellion, Ante Perry sowie Neal Porter. Die Sommerparty gehört zu Hamburgs Electro-Highlights des Jahres!

Rea Garvey, Stadtpark, 57,25 €

Mit „Neon“ rückt der 46-jährige Ire seine Pop-Songs in ein neues Licht. Nachdem Fans den charismatischen Entertainer zuletzt hauptsächlich im TV sehen konnten (u. a. „The Voice Of Germany“), gibt es den Ex-Reamonn-Frontmann wieder live.

Der 63-jährige Liedermacher spielt bayerischen Reggae und setzt sich für die Legalisierung von Marihuana ein: Hans Söllner, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 35,25 €

Montag, 05. August

Der Los Bastardos Finlandeses-Häuptling rockt solo im Kiez-Saloon: Bryn Jones, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Dienstag, 06. August

Lewis Capaldi, Stadtpark, ab 36,30 €

Manchmal reicht ein Song für den Durchbruch. Dieser ist dem 22-jährigen Schotten mit „Bruises“ gelungen. Als er den Titel 2017 ins Internet lud, entwickelte sich die Pop-Nummer zu einem Hit, der mehr als 100 Millionen Aufrufe verzeichnet. Bevor Lewis mit seinem Debüt „Divinely Uninspired To A Hellish Extent“ im Herbst ins Docks kommt, gibt es ein sommerliches Gastspiel.

Der 72-jährige New Yorker gilt mit seiner hinduistischen Andachtsmusik als „Rockstar of Yoga“: Krishna Das, Markthalle, ab 49,- €

Mittwoch, 07. August

Ziggy Marley, Fabrik, ab 36,- €

Seinen bekannten Spitznamen erhielt David Nesta, ältester Sohn von Bob und Rita Marley, kurz nach der Geburt. Ziggys verdrehter Fuß erinnerte seinen Vater an das Jonglieren eines Fußballs, was der leidenschaftliche Kicker gut beherrschte. Im jamaikanischen Slang rief man ihm daher „Ziggy, Bob, Ziggy!“ zu. 50 Jahre später tritt der Jamaikaner mit „Rebellion Rises“ weiterhin in die musikalischen Fußstapfen seines legendären Vaters.

Zur Eröffnung des internationalen Sommerfestivals zelebriert der Berliner Rapper die Kunst der humorvollen Beleidigung: Taktloss, Kampnagel, ab 16,- €

Teile diesen Beitrag









[KS]