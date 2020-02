Konzert-Tipps (01.-08.03.)

Sonntag, 01. März

Jools Holland & KT Tunstall, Fabrik, ab 47,- €

Mit „Later … with Jools Holland“ präsentiert der Brite eine der kultigsten Musiksendungen Europas. Von Amy Winehouse über Ed Sheeran bis Adele hat der 62-Jährige alle gehabt. Jetzt geht der Pianist wieder selber auf Tour und teilt sich die Bühne mit der schottischen Sängerin/Gitarristin KT Tunstall, der „Queen of Boogie-Woogie“ Ruby Turner sowie dem Klaxons Drummer George Latham.

„I fucking love my life“ verkündet der Schweizer Songwriter auf seinem zweiten Album: Faber, edel-optics.de Arena, ab 39,45 €

Mit Post-Hardcore verarbeitet das Quartett aus Michigan sein „Trauma“: I Prevail, Docks, ab 30,- €

Montag, 02. März

Alice Merton, Gruenspan, ab 29,45 €

Die 26-jährige Popsängerin wuchs u. a. in Deutschland, Kanada sowie England auf und hat laut ihrem Hit „No Roots“. Auch mit „Hit the Ground Running“ oder „Why so Serious“ eroberte die in Berlin beheimatete Singer-Songwriterin die Charts. Jetzt bringt Alice Merton ihr in Eigenregie veröffentlichtes Debüt „Mint“ auf die Bühne.

Mit großer Stimme und groovender Gitarre bändigt der Bayer seine Dämonen: Andreas Kümmert, Mojo Club, ab 30,85 €

1976 gegründet, halten die Batterien der britischen Punkband bis heute: The Vibrators, Hafenklang, ab 13,- €

Dienstag, 03. März

Mighty Oaks, Grosse Freiheit 36, ab 32,55 €

Vor zehn Jahren haben Ian Hooper (US), Craig Saunders (UK) und Claudio Donzelli (IT) in Berlin zusammengefunden. Seitdem erobert das Indie-Folk Trio in der Tradition von Mumford & Sons die Charts. Auch das dritte Album der „mächtigen Eichen“ ist durch mehrstimmigen Gesang mit Instrumenten wie Mandoline, Tamburin und Banjo verwurzelt.

(Foto: ©Bella Lieberberg)

Der Stil des US-Rappers Nathan Feuerstein ähnelt dem seines etablierten Genre-Kollegen Eminem: NF, Docks, ab 34,85 € (ausverkauft)

Vier New Yorker servieren Whisky-getränkten Soul´n`Roll im Kiez-Saloon: Revel in Dimes, Cowboy und Indianer, Eintritt frei (Hut)

Mittwoch, 04. März

Beartooth, Grosse Freiheit 36, ab 35,85 €

Wer glaubt, Metalcore sei in die Jahre gekommen, kennt Beartooth nicht: Die Band aus Ohio sorgt für Abwechslung. Caleb Shomo (Ges.), Zach Huston (Git.), Kamron Bradbury (Git.), Oshie Bichar (B.) und Connor Denis (Dr.) wollen live mit hymnenhaften Klängen und Singalong-Parts überzeugen.

Coole Vokal-Akrobaten zeigen ihr Können: Norddeutsche Beatbox-Meisterschaft, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei (Spende)

Düsterer Doom-Metal im Doppel-Pack: Lord Vicar und Cardinals Folly, MS Stubnitz, ab 12,- €

Donnerstag, 05. März

Milky Chance, Sporthalle, ab 36,35 €

Aus dem Pop-Projekt zweier hessischer Abiturienten ist ein globales Phänomen geworden. Clemens Rehbein und Philipp Dausch tourten monatelang durch Australien, Südafrika und die USA, wo sie ihren „Stolen Dance“ beim Coachella Festival zelebrierten. Auch die dritte Platte „Mind The Moon“ liefert Hits mit Hingabe.

Die Neue-Deutsche-Härte Band trifft „Im Fadenkreuz“ mit voller Wucht ins Schwarze: Heldmaschine, headCRASH, ab 23,80 €

Freitag, 06. März

Max Herre, Laeiszhalle, ab 34,- €

Mit dem vierten Soloalbum „Athen“ geht der 46-jährige Freundeskreis-Frontmann auf eine Zeitreise. Freunden und Familie widmet der HipHopper besondere Songs. Zwanzig Jahre nach der Hit-Single „Mit Dir“ besingen Max Herre und Joy Denalane erneut ihre Liebe („Das Wenigste“).

Der multitalentierte Iron Maiden-Frontmann und Flugzeugpilot liest aus seiner Biografie und beantwortet Fan-Fragen: Bruce Dickinson, CinemaxX Dammtor, ab 63,80 €

Mit alten Ramones-Klassikern und neuen Punkrock-Songs reist der 62-jährige Schlagzeuger/Sänger „2 Hell and Back“: Richie Ramone, Monkeys Music Club, ab 18,85 €

Samstag, 07. März

Zum Tour-Finale in ihrer Heimat versprechen Kryptik Joe, La Perla, Porky und Roy „Richtig Gutes Zeug”: Deichkind, Barclaycard Arena, ab 50,78 €

Sonntag, 08. März

High South, Downtown Bluesclub, ab 22,70 €

60er/70er Harmony-Vocal Gruppen wie The Eagles, The Byrds oder Crosby, Stills, Nash and Young haben die Singer-Songwriter Kevin Campos, Jamey Garner und Phoenix Mendoza geprägt. Mit ihrem dritten Longplayer „Peace, Love & Harmony“ tragen die Amerikaner den Spirit jener Zeit in die Gegenwart.

Der 23-jährige Warren Haynes-Schützling gilt als neues Talent im Southern-Rock („El Dorado“): The Marcus King Band, Mojo Club, ab 29,20 €

Vom Gangsta-Rap hat sich der Berliner entfernt und geht auf „Die letzten Wölfe“-Tour: Kontra K, Barclaycard Arena, ab 41,40 €