Sonntag, 01. September

Grandbrothers, Elbphilharmonie, ab 33,- €

So, wie Erol Sarp und Lukas Vogel ein Klavier bearbeiten, hört man es selten. Die Tontechniker spielen traditionell, vierhändig oder mit Verstärkern. „Ich kann nicht verstehen, warum Menschen Angst vor neuen Ideen haben. Ich fürchte mich vor den alten“, zitiert das Duo den Komponisten John Cage und öffnet seine Sounds („Open“) für ein 10-köpfiges Ensemble.

Der virtuose Entertainer verwöhnt sein Publikum mit „Pflaumenmus“: Helge Schneider, Stadtpark, ab 43,- €

Montag, 02. September, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Der Sänger und Gitarrist bezeichnet sich als „Troubadour of Rhythm´n`Blues, Rock´n`Roll and Soul“. Geboren in New Orleans und aufgewachsen in Alabama, bringt Joshua Cook seinen „Delta Spirit“ auf den Kiez.

Der Hamburger ist als Sportler und Songwriter im Surfen verankert: David Grabe, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Dienstag, 03. September

Olli Schulz, Markthalle, ab 21,- €

Als wortgewandter Showman ist der 45-jährige Hamburger auf allen Kanälen präsent (u. a. mit Moderator Jan Böhmermann). Dabei begann seine Karriere hinter den Kulissen – Olli unterstützte als Roadie andere Künstler. Auf der „Back To The Roots Tour“ garniert er seine Songs mit Stand-Up-Storys.

Ohne wirklich singen oder klampfen zu können, bietet der Rapper (u. a. Die Orsons) bei seinen „Gitarrenkonzerten“ gelungene Unterhaltung: Maeckes, Gruenspan, ab 26,77 €

Mittwoch, 04. September

Hozier, Grosse Freiheit 36, ab 48,65 €

Der 29-jährige Andrew Hozier-Byrne wurde als Sohn eines Drummers und einer Künstlerin in der Nähe von Dublin geboren. Seine markante Stimme ist voller Sehnsucht und sein Sound ist im Blues zuhause. Das untermauert Hozier nach seinem erfolgreichen Debüt auch mit dem zweiten Album „Wasteland, Baby!“.

Der Saxofonist, Sänger und Pianist spielt den Blues für Joe Bonamassa sowie sein eigenes Album „Hell And High Water“: Paulie Cerra, Cotton Club, ab 12,- €

Donnerstag, 05. September

Ariana Grande, Barclaycard Arena, ab 76,50 €

Klein, aber oho: 1,53 m geballte Pop-Power präsentiert Ariana Grande auf der „Sweetener“-World Tour. Für das vierte Studioalbum erhielt die Tochter italienischer Einwanderer ihren ersten Grammy. Die auch als Schauspielerin (u. a. „Victorious“) erfolgreiche Amerikanerin hat für den 28. September eine Zusatzshow in Hamburg bestätigt.

Foto: Dave Meyers

Die Against Me!-Frontfrau und ihr neues Projekt erhalten Support vom ehemaligen My Chemical Romance-Gitarristen Frank Iero: Laura Jane Grace, Knust, ab 34,85 €

Freitag, 06. September

Rocko Schamoni, Fabrik, ab 28,- €

Der 53-jährige Hamburger spielt „Musik Für Jugendliche“. Neben seinem Schaffen als Entertainer (Studio Braun), Schauspieler (Fraktus), Clubbetreiber (Pudel) oder Politiker (PARTEI) schüttelt Schamoni wieder eigenen Indiepop aus dem Ärmel.

Die „singende Föhnwelle“ meldet sich heute und morgen „Im Auftrag der Liebe“ zurück: Dieter Thomas Kuhn, Stadtpark, ab 39,- €



Hamburgs Rockabilly-Trio feiert sein 25-jähriges Jubiläum: The Sinners, Nochtwache, ab 10,- €

Samstag, 07. September

Sechs Seebären legen mit maritimem Folk-Rock aus Kiel an: Anchor In Ink, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Sonntag, 08. September

Annett Louisan, Elbphilharmonie, ab 60,90 €

Vor zwei Jahren ist die 42-jährige Hamburgerin Mutter der kleinen Emmylou Rose geworden. Jetzt besingt die Louisan auf ihrem neuen Album alle Formen der Zuneigung. „Kleine Große Liebe“ enthält neben dem typischen Chanson-Pop eine Hommage der Sängerin an ihre eigene Kindheit in den 80ern.

Die Ex-Mitglieder der schwedischen Heavy Rocker Ghost maskieren sich auch für ihr neues Elektro-Projekt: Priest, Logo, ab 23,- €