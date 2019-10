Freitag, 01. November

Fingerstyle-Night mit Adam Rafferty u. a., Kulturhof Dulsberg, ab 25,- €

Bei den Hamburger Gitarrentagen zeigen sich vier Meister von der besten Saite: Preston Reed (64) integriert Perkussion-Elemente in sein Spiel, Vicki Genfan (60) groovt mit diversen Slap-Techniken, Alexandr Misko (20) ist der Newcomer der Stunde und Adam Rafferty (50) beherrscht Fingerstyle-Akrobatik in Perfektion.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der 51-jährige Schotte singt eigene Songs sowie die Hits seiner Ex-Bands Genesis und Stiltskin: Ray Wilson, Downtown Bluesclub, ab 34,15 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Hamburger DJ Felix Jaehn und „All The Lies“ gelang der britischen Band ihr Durchbruch: The Vamps, Docks, ab 37,15 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Samstag, 02. November

OXMOX präsentiert: 15. Nacht der Clubs, div. Locations in Lüneburg, ab 8,- €

Live-Musik und -Locations entdeckt man bei der Nacht der Clubs in Lüneburg. Einen Abend lang bieten 15 Pubs, Kneipen, Bars oder Restaurants eine Bühne für unterschiedliche Genres. Das Beste: Für einen Eintrittspreis erhalten die Besucher Zugang zu allen Konzerten! Unter anderem gibt es Seeräuberswing mit Tante Polly im Brauhaus Nolte, U2-Coversongs präsentieren Achtung Baby in der Ritterakademie und in der Krone gehören die Rocker von Booze, Beer & Rhythm zu den Programm-Highlights.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Rock´n`Roller aus Reinbek liefern tanzbare Sounds zum ersten Geburtstag des Bargteheider Live-Clubs: Crazy Crackers, Teufels, Eintritt frei (Hut)

Chefboss, Grosse Freiheit 36, ab 28,20 €

Die beiden Dancehall-Queens „holen den Freak raus“. So heißt das aktuelle Tour-Motto von Sängerin Alice Martin und Tänzerin/Choreografin Maike Mohr. Wenn die Hamburgerinnen samt DJ und Tänzern loslegen, startet das Publikum den Handtuch-Hubschrauber.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das kalifornische Hardcore-Quintett gibt sich für eine seltene Show im kleineren Club die Ehre: Ignite, Monkeys Music Club, ab 28,95 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Œuvre des Dortmunder Avantgarde-Protagonisten umfasst aktuell rund 450 Songs: Phillip Boa & the Voodooclub, Markthalle, ab 37,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sonntag, 03. November

Life Of Agony, Gruenspan, ab 30,- €

Die US-Alternative Metaller scheinen sich in Hamburg wohl zu fühlen und kündigen mit „The Sound Of Scars“ ein weiteres Gastspiel in diesem Jahr an. Neben der neuen Drummerin Veronica Bellino freuen sich Mina Caputo (45, Ges.), Joey Z. (Git.) und Alan Robert (B.) über die Band von Misfits-Mitglied Doyle als Special Guest.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Montag, 04. November

Third Eye Blind, Knust, ab 24,10 €

Seit mehr als 20 Jahren spielen 3EB ihren Alternative Rock (u. a. „Semi-Charmed Life“). Vom ursprünglichen Line-up sind noch Drummer Brad Hargreaves sowie Frontmann Stephan Jenkins dabei. Jetzt präsentieren die Kalifornier ihr neues Album „Screamer“, für das Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan (52) musikalisch Regie führte.

credit: Michael Wilson

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit „We Can Do Better“ verpackt der Singer-Songwriter den heiklen Zustand unserer Welt in einen hübschen Ohrwurm: Matt Simons, Terrace Hill, ab 37,75 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die blonde Frontfrau und ihre Band liefern Hard Rockin Soul aus New York City: Liza Colby, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dienstag, 05. November

Lewis Capaldi, Docks, ab 28,30 €

Der smarte Schotte tritt seit seinem zwölften Lebensjahr in Pubs auf. 2017 stellte der Sänger/Gitarrist seinen ersten Song „Bruises“ ins Internet. Die Pop-Nummer entwickelte sich mit mehr als 100 Millionen Aufrufen zum Hit. Jetzt bringt der 23-Jährige sein Debüt „Divinely Uninspired To A Hellish Extent“ auf die Bühne.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit zwei Punk- und Hardcore-Veteranen zieht ein lauter Herbststurm auf: Thrice und Refused, Grosse Freiheit 36, ab 43,50 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jeden Dienstag dürfen mutige Musiker am Nobistor 16 Bühnenluft schnuppern: OXMOX präsentiert Astra Offenes Mikro, Astra St. Pauli Brauerei, Eintritt frei

Mittwoch, 06. November

Randy Hansen, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

Im Geburtsmonat der Rock-Ikone Jimi Hendrix (*27.11.1942) kommt Randy Hansen nach Hamburg, um die Musik des unsterblichen Genies zu feiern. Mit der fantastischen Begleitung von UFO Walter am Bass und Manni von Bohr an den Drums zelebriert der 64-jährige Gitarrist und Sänger eine Werkschau mit Stücken von „Are You Experienced“, „Electric Ladyland“ und Co.

New Yorks Hardcore-Brüder Lou (Ges.) und Pete Koller (Git.) heizen auf der „Dragon Fire Tour“ ein: Sick Of It All, Markthalle, ab 25,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die elfköpfige chilenische Kapelle fordert mit Cumbia, Bolero, Rumba, Rock und Reggae zum Tanz auf: Chico Trujillo, Gruenspan, ab 23,80 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Donnerstag, 07. November

Der Singer-Songwriter bringt den Spirit von New Orleans nach Barmbek: Jon Roniger & The Good For Nothing Band, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kollegah, Docks, ab 41,50 €

Entgegen seines harmlosen bürgerlichen Namens Felix Blume ist Kollegah als Rapper eine echte Kante. Seit 15 Jahren spaltet der 35-jährige Hesse den HipHop. Mit seiner aktuellen Veröffentlichung setzt sich der selbsternannte Boss ein „Monument“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das norddeutsche A-Capella-Quartett begann mit Straßenmusik und ist bis heute „Ziel:los!“: Maybebop, Laeiszhalle, ab 28,40 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freitag, 08. November

Fettes Brot, Barclaycard Arena, ab 47,55 €

Für ihr neuntes Album „Lovestory“ haben Björn Beton (46), König Boris (45) und Doc Renz (45) ein Dutzend Liebeslieder aufgenommen. Mit neuen Songs („Denxu“) und bekannten Hits („Nordisch By Nature“) gestaltet das Rap-Trio sein Heimspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wenn die Bremer Folk-Rocker ihr Liedgut zum Besten geben, treffen sich Jungs und Deerns auf dem Kiez: Versengold, Grosse Freiheit 36, ab 31,70 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Just can’t get enough? Die Tribute-Band aus Bielefeld widmet sich den Sounds der Synthie-Stars Depeche Mode: Remode, Logo, ab 20,- €