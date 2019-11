KONZERT-TIPPS (01.-08.12.)

Sonntag, 01. Dezember

The Flower Kings, Bahnhof Pauli, ab 39,70 €

Vor 25 Jahren gründete der schwedische Gitarrist und Sänger Roine Stolt (63) seine Progressive-Rockband, benannt nach dem 1994er Solo-Werk „The Flower King“. Jetzt präsentieren der Mastermind (u. a. auch Transatlantic) und seine Mitstreiter (Jonas Reingold, Hasse Fröberg, Zach Kamins sowie Mirko DeMaio) das neue Studioalbum „Waiting For Miracles”.

Wenn Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Claussen Weihnachtslieder singen, wird es keine „Stille Nacht“: Söhne Hamburgs, Barclaycard Arena, ab 41,10 €

Montag, 02. Dezember

Boysetsfire, Grosse Freiheit 36, ab 36,- €

Mit hymnischem Hardcore zählt die Band zu den wichtigsten Gruppen ihres Genres. Der Erfolg ist ein Verdienst von Nathan Gray (47), der die persönlichen und politischen Texte extrem emotional singt. Jetzt zelebrieren die Amerikaner ein Best-of vom Debüt „The Day The Sun Went Out“ (1997) über „After The Eulogy“ (2000) bis zum aktuellen „Boysetsfire“ (2015).

Die Sängerin/Gitarristin (u. a. Mick Taylor) und ihr Kollege (u. a. Sheryl Crow) liefern Roots Rock und Blues: Carla Olson & Todd Wolfe, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Mit „Swinging Christmas“ feiern Michael Webb und seine Gospel-Stars traditionelle sowie moderne Songs: Gospel Christmas Concert, St. Michaelis, ab 28,50 €

Dienstag, 03. Dezember

Wincent Weiss, Barclaycard Arena, ab 37,95 €

Der smarte Schleswig-Holsteiner steht für authentische Songs. Wincent singt über alte Freunde, junge Liebe oder aktuelle Augenblicke („Feuerwerk“). Der 26-Jährige ist mit seinem zweiten Album auf „Irgendwie Anders“-Tour.

©Christoph Köstlin

Die Hip-Pop Sängerin („Je Ne Parle Pas Français“) holt ihre ursprünglich für das Frühjahr geplanten Konzerte nach: Namika, edel-optics.de Arena, ab 42,95 €

Das australische Quartett hat den sonnigen Indie-Rock seines Debüts im Gepäck („Summer Is A Curse“): The Faim, Uebel & Gefährlich, ab 23,70 €

Mittwoch, 04. Dezember

Keimzeit, Markthalle, ab 25,- €

Vom „Irrenhaus“ (1990) bis in „Das Schloss“ (2019) hat die Ost-Rockband ihren Weg gemacht. Norbert (59, Ges., Git.) und Hartmut Leisegang (60, B.) sowie Martin Weigel (Git., Ges.), Andreas Sperling (Key.), Sebastian Piskorz (Tromp.) und Lin Dittmann (Dr.) haben für ihr aktuelles Werk mit Moses Schneider zusammengearbeitet (u. a. Beatsteaks).

Das Stuttgarter „Reimemonster“ nimmt mit seinem neuen Album „Abschied Von Gestern“: Afrob, Docks, ab 27,10 €

Mit ihrem Zweitwerk „Gece“ taucht die coole Psych-Rockband in die Musik aus Anatolien ein: Altin Gün, Mojo Club, ab 22,- €

Sänger und Multiinstrumentalisten aus Skandinavien zeigen ihr Können: Oure Music Collective, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Donnerstag, 05. Dezember

Alle Farben, Sporthalle, ab 37,50 €

Ursprünglich wollte Frans Zimmer Maler werden. Heute gehört der 34-Jährige zu den erfolgreichsten DJs und Produzenten im Deep-/Tech-House. Mit Hits wie „She Moves” ist der Berliner immer in Bewegung. Nach den Festival-Shows im Sommer geht er auf Club-Tour und ergänzt seine Sounds durch Live-Instrumente und -Gesang.

Die 30-jährige Deutschrapperin mit der schwarzen Fuchsmaske trainiert „Mittelfinger Workout“: Antifuchs, Hafenklang, ab 20,50 €

Freitag, 06. Dezember

Lord Of The Lost, Markthalle, ab 30,20 €

Zum 10-jährigen Bandjubiläum lassen die Dark-Rocker um Frontmann Chris Harms kaum Wünsche offen. Fans dürfen aus vier Konzerten wählen: Die Rock-Show am 6.12. in der Markthalle ist ein Wunschkonzert, bei dem es Lord auch in der Originalbesetzung von 2009 gibt. Bei der Rock-Show am 7.12. sind die Genre-Kollegen Unzucht als Gäste dabei. Am 8.12. präsentieren sich die Hamburger bei der Ensemble-Show in der Friedrich-Ebert-Halle musikalisch in ruhigerem Gewand. Einen Tag später folgt eine weitere Ensemble-Show, bei der Unzucht-Frontmann Daniel als Der Schulz den Support gibt.

credits:Franz Schepers

Der 48-jährige Mannheimer Pop-Poet präsentiert Meilensteine seiner Karriere (z. B. „Ich Kenne Nichts“): Xavier Naidoo, Barclaycard Arena, ab 51,96 €

Moderatorin Blümchen feiert mit 2 Unlimited, Dr. Alban, Haddaway, Whigfield und weiteren Acts die elektronische Popmusik: We Love The 90’s, Sporthalle, ab 54,- €

Samstag, 07. Dezember

Swiss und die Andern, Sporthalle, ab 32,50 €

„In diesen Zeiten kann man keine belanglose Musik machen“, erklärt Frontmann Swiss (Ges., Rap). Die Hamburger paaren Punk mit Politik und erinnern an Bands wie Rage Against The Machine. Das aktuelle Album fordert zum „Randalieren für die Liebe“.

(lee-maas)

Die italienischen Ska-Punks („And The Winner Isn´t“) sind langjährige Fans des FC St. Pauli: Talco, Grosse Freiheit 36, ab 34,05 €

Der Kraftklub-Sänger beschäftigt sich auf seinem Solo-Debüt „Kiox“ mit „verweichlichter Befindlichkeitsscheiße“: Kummer, Gruenspan, ab 28,- €

Sonntag, 08. Dezember

Fünf Sterne deluxe, Knust, ab 27,10 €

„Sillium“ (1998) ist eines der zentralen Alben im deutschen Hip-Hop. Mit viel Bass und Wortwitz gehören Das Bo, Tobi Tobsen, marcnesium und DJ Coolmann zu den wichtigsten Gruppen des Genres. An zwei Abenden bringen die Hamburger ihren Erstling auf die Bühne.

Die Südstaaten-Rocker um Bandboss Bobby Ingram schärfen ihren Sound („Regrinding The Axes“): Molly Hatchet, Downtown Bluesclub, ab 36,35 €

Bei den Hamburger Gitarrentagen teilt sich der italienische Virtuose die Bühne mit dem JugendGitarren-Orchester: Aniello Desiderio, Laeiszhalle, ab 18,- €