KONZERT-TIPPS (01.-09. Februar)

Samstag, 01. Februar

Dennis Adamus, Marias Ballroom, ab 12,- €

Der 25-jährige Country-Pop Sänger und Gitarrist gehört solo oder mit Jimmy Cornett and the Deadmen zum Inventar vieler Hamburger Live-Clubs.

Tiny Tim (Git., Ges.), Big Neisi (B.) und Little Joe (Dr.) spielen Harley Style Rock´n`Roll made in Hamburg: Grobrock, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Seit 1996 wird in Hamburg jährlich der „Black History Month“ gefeiert – Eröffnungskonzert mit Party: Ngoma Africa Band u.a., Gruenspan, ab 8,- €

Sonntag, 02. Februar

Marko Hietala, Markthalle, ab 30,- €

Der 54-jährige Finne ist eine Metal-Persönlichkeit. Als Bassist ist sein Einfluss auf den Sound von Nightwish unverkennbar. 2019 erschien Hietalas erstes Solowerk „Mustan Sydämen Rovio“, das der bärtige Blonde unter dem Titel „Pyre of the Black Heart“ auch auf Englisch veröffentlicht hat.

(©Andrea-Beckers)

Hape Kerkelings Kabarett-Kollege trommelt an zwei Abenden (+ 03.02.) seine Wodkalieder: Pawel Popolski, FRITZ (Bremen), ab 31,60 €

Montag, 03. Februar

Catfish and the Bottlemen, Docks, ab 26,- €

„Four lads with songs that are loud and full of guitars“, so beschreiben sich die Indie-Rocker. Was mit dem Covern von Beatles-Klassikern begann, mündet aktuell im dritten Longplayer „The Balance“. Die Briten um Sänger Van McCann (27) haben ihr musikalisches Gleichgewicht gefunden.

Der US-Frontmann Lock Kuhn (Ges., Git., Harm.) und seine Mitstreiter spielen Folk/Rock im Kiez-Saloon: Night Circuit, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Nach einer Tour mit Surf-Songwriter Jack Johnson kommt der lässige Folksänger erstmals nach Hamburg: John Craigie, Nochtwache, ab 18,- €

Dienstag, 04. Februar

Five Finger Death Punch, Sporthalle, ab 66,75 €

Ivan (Ges.), Zoltan (Git.), Jason (Git.), Chris (B.) und Jeremy (Dr.) wollen mit „F8“ ihren nächsten Volltreffer landen. Die nach dem Martial Arts-Film „Zhao – der Unbesiegbare“ benannte Band spielt in der Oberliga des Heavy Metal. Auf ihrer Tour werden FFDP von den Thrash-Pionieren Megadeth begleitet.

Jeden Dienstag dürfen mutige Musiker am Nobistor 16 Bühnenluft schnuppern: OXMOX präsentiert Astra Offenes Mikro, Astra St. Pauli Brauerei, Eintritt frei

Mittwoch, 05. Februar

Monster Magnet, Markthalle, ab 39,20 €

Dave Wyndorf (63, Ges.), Ed Mundell (Git.), Phil Caivano (Git.), Jim Baglino (B.) und Bob Pantella (Dr.) gehören zu den Urgesteinen des Stoner Rock. 1991 gelang der Band mit „Spine Of God“ und psychedelischen Grooves der Durchbruch. Wenige Jahre später starteten die Musiker mit „Powertrip“ in eine neue Ära: Wyndorf wendete sich von den Drogen ab und die Band wendete sich straighten Sounds zu. Ihr 30-jähriges Jubiläum feiern Monster Magnet live mit dem Kult-Album und Hits wie „Spacelord“.

„Why Me? Why Not.“, erklärt der britische Krawallbruder (Ex-Oasis) mit seinem zweiten Solowerk: Liam Gallagher, Sporthalle, ab 47,25 €

Afrojazz in der Tradition von Genre-Gründer Fela Kuti und Bass-Genie Charles Mingus: The KutiMangoes, Cotton Club, ab 17,- €

Donnerstag, 06. Februar

Dropkick Murphys, Sporthalle, ab 50,25 €

Sie sind die Feierbiester unter den Folk-Punks – seit mehr als 20 Jahren knallt die Musik der Murphys wie am ersten Tag. Auf Albumlänge bewiesen Al Barr (Ges.), Ken Casey (Ges., B.), James Lynch (Git.), Tim Brennan (Git., Akk.), Jeff DaRosa (u. a. Banjo) und Matt Kelly (Dr.) das zuletzt mit „11 Short Stories of Pain & Glory“. Tour-Support gibt´s von Frank Turner & the Sleeping Souls.

(press photo by Gregory Nolan)

Rage, Gruenspan, ab 28,20 €

Peter „Peavy“ Wagner (Ges., B.), Marcos Rodriguez (Git., Ges.) und Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos (Dr., Ges.) sind die Metal-Maestros aus dem Ruhrgebiet. Ob Power, Heavy oder Speed – in der bisher 35-jährigen Band-Geschichte lotet das Trio mit jedem Werk die Genre-Grenzen aus. Aktuell mit „Wings of Rage“ und dem Co-Headliner Serenity.

(©Tim Tronckoe)

Mit „Kosmonautilus“ taucht die Band um Alexander Spreng tief in den Gothic-Novel Rock (OXMOX-Interview 01/20): ASP, Markthalle, ab 37,65 €

Freitag, 07. Februar

Barock, Grosse Freiheit 36, ab 24,- €

„T.N.T.“ oder „Rock´n`Roll Train“, gespielt auf originalen Instrumenten und verstärkt durch AC/DC-typische Marshall-Boxen. Dario Cisotto (Ges.), Eugen Torscher (Git.), Stefan Kern (Git.), Udo Funk (B.) und Tobias Haas (Dr.) versprechen eine Tribute-Show, die auch visuell an ihre australischen Vorbilder heranreicht. Inklusive Hells Bell und Duckwalk!

Das schrullige Septett ist mit witzigen Texten und virtuosem Folkrock kein Geheimtipp mehr: Knasterbart, Markthalle, ab 24,- €

Die Stuttgarter Punkrocker lassen ihr Dreieinhalb-Akkord-Monster los: Schmutzki, Uebel & Gefährlich, ab 27,10 €

Samstag, 08. Februar

Babymetal, Grosse Freiheit 36, ab 48,65 €

Die Verbindung von Manga Pop mit Heavy Metal feiert unter dem Begriff Kawaii Metal (Kawaii = niedlich) große Erfolge. Nicht zuletzt durch diese japanische Formation um die singenden Frontfrauen Su-Metal und Moametal. Mit dem dritten Album laden die Genre-Vorreiter in ihre „Metal Galaxy“ ein.

Das traditionelle Treffen mit Abi Wallenstein (Git., Ges.), Steve Baker (Harp, Ges.), Tom Shaka (Git., Ges.), Martin Röttger (Dr.) + Special Guest WellBad: 27. Hamburger Blues Celebration, Fabrik, ab 22,- €

Sonntag, 09. Februar

Freya Ridings, Grosse Freiheit 36, ab 25,- €

Letztes Jahr veröffentlichte die britische Singer-Songwriterin ihr selbstbetiteltes Debüt mit der Hit-Single „Castles“. Darauf stellt die 25-jährige Pianistin und Gitarristin ihre kraftvolle Pop-Stimme unter Beweis. Die talentierte Newcomerin tritt in die musikalischen Fußstapfen ihrer Landsleute Florence and the Machine.

Ohne Conchita im Namen lebt die österreichische Queer-Ikone mit cooler Dance-Musik ihre maskulinere Seite aus: Wurst, Kampnagel, ab 28,- €