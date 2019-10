 Konzert-Tipps (07.-13.10.)

Montag, 07. Oktober

Milow, Grosse Freiheit 36, ab 44,65 €

Er startete seine musikalische Laufbahn mit dem Akkordeon. Heute sind eine unverkennbare Stimme und eine sanfte Akustikgitarre die Markenzeichen des belgischen Pop-Exports. Gerade hat der 38-jährige Jonathan Vandenbroeck sein siebtes Album „Lean Into Me“ veröffentlicht.

Das mexikanische Duo verwischt die Grenzen zwischen Flamenco, Folk und Heavy Metal („Diabolo Rojo“): Rodrigo y Gabriela, Gruenspan, ab 35,20 €

Unter dem Motto „Musik an. Welt aus.“ teilt sich der 34-jährige „X-Factor“-Star die Bühne mit einem Sinfonieorchester: Alexander Knappe, Laeiszhalle, ab 29,87 €

Dienstag, 08. Oktober

Tito & Tarantula, Markthalle, ab 29,- €

Als Sohn eines Fallenstellers machte Tito Larriva Karriere in Hollywood. Der 66-jährige Mexikaner arbeitete als Schauspieler u. a. mit Johnny Depp („Once Upon A Time in Mexico“) und schrieb Musik für zahlreiche Filme (z. B. „Machete“). Den größten Erfolg feiert Larriva als Sänger und Gitarrist seines Bandprojekts Tito & Tarantula („8 Arms To Hold You”). Die Performance als Vampir-Band im Kino-Hit „From Dusk Till Dawn“ ist Kult!

Der von MTV als „Best German Act“ ausgezeichnete Popstar komponierte seine ersten Songs autodidaktisch im Kinderzimmer: Mike Singer, Grosse Freiheit 36, ab 43,30 €

Die Österreicher um Sänger Samuel Ebner liefern rollende Surf-Riffs im Stil der 60er: Thirsty Eyes, Uebel & Gefährlich, ab 15,- €

Mittwoch, 09. Oktober

Ariana Grande, Barclaycard Arena, ab 76,50 €

Klein, aber oho: 1,53 m geballte Pop-Power präsentiert Ariana Grande auf der „Sweetener“-World Tour. Für das Album erhielt die 26-jährige Tochter italienischer Einwanderer ihren ersten Grammy. Die auch als Schauspielerin (u. a. „Victorious“) erfolgreiche Amerikanerin holt ihr ursprünglich für den 5. September geplantes Konzert nach.

Der 80-jährige Hammond-Guru und der 72-jährige Sänger von Oblivion Express (später auch Santana) geben sich die Ehre: Brian Auger & Alex Ligertwood, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

Die junge kalifornische Rockband beschwört mit Surf- und Psychedelic-Sounds den Geist der 60er: Allah-Las, Mojo Club, ab 29,40 €

Donnerstag, 10. Oktober

OXMOX präsentiert: LOVE’SECRET mit Love Newkirk, MS Commodore (Landungsbrücken, Brücke 7-9), ab 25,- €

Sängerin Love Newkirk führt das musikalische Ruder und bietet mit ihrer Band erstklassigen Soul, Jazz, Pop und Gospel in einzigartigem Ambiente. Während die MS Commodore als schwimmender Live-Club auf der Elbe gleitet, genießt das Publikum an Bord einen Welcome-Drink und groovt zu Love´s großartigen Interpretationen bekannter Klassiker. Die seltenen Events lassen sich auch Gaststars aus der Hamburger Musikwelt nicht entgehen …

Die Dänen um Sängerin Mette Lindberg feiern den 10. Geburtstag ihres Soulpop-Debüts „Fruit“: The Asteroids Galaxy Tour, Molotow, ab 23,80 €

Die 25-jährige Schwedin und ihre Gruppe gehören zu den aktuellen Senkrechtstartern im Bluesrock: Lisa Lystam Family Band, Nochtwache, ab 18,- €

Freitag, 11. Oktober

Abschlach!, Docks, ab 19,99 €

Hamburgs Fußball-Rockband lädt zur Doppelshow auf den Kiez. Die erste Halbzeit findet heute und die zweite morgen statt – jeweils mit den Maggers United und The Red Eyes. Hr. Wendt (Ges.), Muchel (Ges., Tromp.), Domi (B.), Boris (Git.), Tobi (Git.) und Sven (Dr.) versprechen „eine derbe Party mit jeder Menge Klassikern“.

Die britische Kult-Rockband um Frontmann Justin Sullivan (63) bringt das neue Album „From Here” auf die Bühne: New Model Army, Markthalle, ab 35,15 €

Das irische Rock-Quartett gibt auf der „Something Special“-Tour sein einziges Deutschland-Konzert in Hamburg: The Riptide Movement, Nochtwache, ab 15,- €

Samstag, 12. Oktober

Herman van Veen, Laeiszhalle, ab 55,50 €

Zeichner, Clown, Schriftsteller, Schauspieler und Chansonnier: Seit 1974 unterhält der niederländische Universalkünstler auch hierzulande das Publikum. Jetzt zieht der 74-jährige Vater der Zeichentrick-Ente Alfred Jodocus Kwak „Neue Saiten“ auf.

„Mumien, Monstren, Mutationen“ sind passend zu Halloween die neuen Themen der schaurig-schrägen Electro-Formation: Welle: Erdball, Markthalle, ab 24,- €

Sonntag, 13. Oktober

Cher, Barclaycard Arena, ab 81,80 €

Seit Beginn ihrer Karriere in den 60ern ist die Kalifornierin ein Stammgast im Radio und auf der Leinwand. Nachdem die 73-Jährige zuletzt für ihre Rolle in dem Kinofilm „Mamma Mia! 2” gefeiert wurde und mit dem Album „Dancing Queen“ einen Tribut an die Musik von ABBA veröffentlichte, gibt Cher ihre ersten Deutschland-Konzerte seit 15 Jahren.

Nach einer gemeinsamen Tour mit Eminem bringt das australische Rap-Trio seine energiegeladene Show auf den Kiez: Hilltop Hoods, Grosse Freiheit 36, ab 35,95 €

An zwei Tagen in Folge feiert der 64-jährige Sänger und Gitarrist (u. a. Udo Lindenberg, Peter Maffay) die Reunion seiner Rockband in Original-Besetzung mit Wyzard (B., Ges.), Pascal Kravetz ­(Key., Ges.), Moses Mo (Git., Ges.) und Bertram Engel (Dr., Ges.): Carl Carlton & The Songdogs, Downtown Bluesclub, ab 46,25 €