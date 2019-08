Konzert Tipps (08.-15.08.)

3. August 2019

Donnerstag, 08. August

OXMOX präsentiert: LOVE’SECRET mit Love Newkirk, MS Commodore (Landungsbrücken, Brücke 7-9), ab 25,- €

Hamburgs Soul-Boat nimmt wieder Fahrt auf. Sängerin Love Newkirk führt das musikalische Ruder und präsentiert mit ihrer Band erstklassigen Soul, Jazz, Pop und Gospel in einzigartigem Ambiente. Während die MS Commodore als schwimmender Live-Club auf der Elbe dem Sonnenuntergang entgegen gleitet, genießt das Publikum an Bord einen Welcome-Drink und groovt zu Love´s großartigen Interpretationen bekannter Klassiker. Die seltenen Events lassen sich auch Gaststars aus der Hamburger Musikwelt nicht entgehen …

The Hamburg Boogie Woogie Connection, Fabrik, ab 28,- €

Zum 31. Mal laden Vince Weber (65) und Axel Zwingenberger (64) internationale Pianistenfreunde zur Powersession an zwei Flügeln ein. U. a. mit dem britischen Grandseigneur Neville Dickie sowie der jungen ungarischen Pianistin Cili Marsall.

Josh Tillman (Ex-Fleet Foxes) wird bei seiner einzigen Headliner-Show 2019 von der Neuen Philharmonie Frankfurt begleitet: Father John Misty, Elbphilharmonie, ab 33,- €

„Der Eintritt kostet den Verstand“: Pur, Stadtpark, ab 50,- € (Zusatzkonzert am 09. August)

Freitag, 09. August

Marteria & Casper, Trabrennbahn Bahrenfeld, ab 42,- €

Zwei deutsche Rap-Helden liefern mit ihrer Doppel-Show das einzige Konzert des diesjährigen Hamburger Kultursommers: Marteria (36) und Casper (36) gestalten mit Songs vom gemeinsamen Album „1982” sowie eigenen Hits (u. a. „Kids“, „Im Ascheregen“) das „Champion Sound Open Air“.

OXMOX präsentiert: Wutzrock, Eichbaumsee/Allermöhe, Eintritt frei

Mehr als 40 Jahre umsonst und draußen. Hamburgs Kultur-Institution soll erneut drei Tage lang gefeiert werden – mit Live-Musik, einem Slam, Kleinkunst und Kinderfest. Auf der Elb-Bühne spielen Headliner wie die Berliner Electropunks Grossstadtgeflüster, der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen oder die Local Heroes Slime. Die See-Bühne gehört Newcomern, wie z. B. den HAMBURG-BANDCONTEST Gewinnern #Arrested sowie den Finalisten Fuxx und Circus Genard. Achtung: Die Veranstaltung finanziert sich über den Getränkeverkauf – Fremdgetränke sind daher nicht erlaubt!

Der Kölner Liedermacher möchte mit neuen Songs sowie „Halbgarem und Improvisiertem“ überraschen: Rainald Grebe & die Kapelle der Versöhnung, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 34,15 €

Samstag, 10. August

Cockney Rejects, Monkeys Music Club, ab 27,25 €

Die Briten gehören zu den wichtigsten Vertretern des Punk. Aufgrund ihres Songs „Oi! Oi! Oi!“ (als Ersatz für die Taktanzählung „1-2-3“) werden die Rejects auch als „Erfinder des Oi!“ bezeichnet. Die Gründungsmitglieder Jeff Turner (Ges.), Micky Geggus (Git.) und Vince Riordan (B.) feiern mit Andrew Laing (Dr.) das 40-jährige Bandjubiläum.

Voivod, Bahnhof Pauli, ab 24,85 €

Worauf man sich bei den kanadischen Kult-Metallern verlassen kann, ist das Artwork von Schlagzeuger „Away“. Ansonsten entwickelt das Quartett seinen Sound und seine Besetzung immer weiter. Das 14. Studioalbum „The Wake” präsentieren die Original-Mitglieder Michel „Away“ Langevin (Dr.) sowie Denis „Snake“ Belanger (Ges.) mit Daniel „Chewy“ Mongrain (Git.) und Dominic „Rocky“ Laroche (B.).

Sonntag, 11. August

Gilberto Gil, Elbphilharmonie, ab 37,- €

Der 77-jährige Sänger und Gitarrist gilt als einer der wichtigsten Künstler Brasiliens. Mit Caetano Veloso (76, Ges.) begründete Gil Ende der 60er den Tropicalismo. Eine politisch-kulturelle Bewegung, aus der ein Musikstil hervorging, der traditionelle Elemente mit modernem Rock und Pop verbindet. Jetzt macht der Ex-Kulturminister sein Album „OK OK OK“ zum Programm.

Der Kelly Family-Sänger/Gitarrist, seine Frau Kira sowie die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William bringen „Irish Summer“ nach Hamburg: Angelo Kelly & Family, Stadtpark, ab 35,- €

Montag, 12. August

Jonathan Wilson, Knust, ab 26,- €

Seit dem Ende seiner Band Muscadine startet der 44-jährige Sänger und Multi-Instrumentalist so richtig durch. Ob als Studio- und Live-Gitarrist – zuletzt auf Tour mit Pink Floyds Roger Waters – oder solo. Heute spielt der Kalifornier in Begleitung von Jason Borger (Tasten), Omar Velasco (Git.), Richard Gowen (Dr.) und Dan Horne (B.) den Hippie-Rock seines Drittlings „Rare Birds“.

Mit diversen Instrumenten machen der bayerische Kabarettist und die Sprösslinge der Familie Well ihre Auftritte zur Mordsgaudi: Gerhard Polt & die Well-Brüder, St. Pauli Theater, ab 20,55 €

Dienstag, 13. August

Tommy Guerrero, Uebel & Gefährlich, ab 28,75 €

Der 52-Jährige war in den 80ern ein Mitglied der berühmten Skater-Gruppe Bones Brigade, zu der auch Legenden wie Tony Hawk gehörten. Nach seiner Zeit als aktiver Sportler widmet sich Tommy als Bassist, Gitarrist und Songwriter der Musik. Auf „Road To Knowhere“ vereint der Kalifornier Latin House, Art Rock und Alternative HipHop.

Seine Lieblingsbeschäftigung ist Langeweile. „Dann werde ich kreativ“, sagt der Saxophonist, Sänger, Rapper, DJ und Komiker: Masego, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 31,40 €

Mittwoch, 14. August

Inga Rumpf, Jessy Martens u. a., Fabrik, ab 10,- €

Seit 20 Jahren unterstützt die Hamburg School Of Music junge Talente auf dem Weg zum Berufsmusiker. Das Jubiläum soll gefeiert werden – mit Schülern, Dozenten und bekannten Künstlern wie Rock-Lady Inga Rumpf, Blues-Röhre Jessy Martens und weiteren Gästen. Die Veranstaltung findet als Benefiz zugunsten des Hamburger Projekts Menschen.Leben e.V. statt.

Bis 18.08. werden fünf Livestreams sowie Konzertmitschnitte (u. a. Ana Moura, Soap&Skin) aus dem Großen Saal auf eine Open Air LED-Wand übertragen: Konzertkino, Vorplatz der Elbphilharmonie, Eintritt frei

Donnerstag, 15. August

Peaches, Kampnagel, ab 14,- €

Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum der feministischen Ikone feiert das Internationale Sommerfestival die Kreativität der kultigen Kanadierin: Im Kunstverein eröffnet Peaches ihre erste Einzelausstellung („Whose Jizz Is This?“), in der KMH präsentiert sie vier Club-Abende und unter dem Motto „There´s Only One Peach With The Hole In The Middle“ schafft sie ein Bühnenhappening mit fast 40 Musikern und Performern.

Native Young, Prinzenbar, ab 18,30 €

Mit Frontmann Yannick Meyer (Ges., Git., Kalimba, Harmonika) macht das Kollektiv aus den Townships von Südafrika sogenannten Kasi Pop („Crystal Lion“). Auf der Bühne mischen sich afrikanische Instrumente mit Gitarren, Synthies und hymnischem Gesang zu tanzbaren Songs, die bereits auf dem Fusion Festival überzeugten.

Der Liedermacher präsentiert über Monate sämtliche Alben seiner Karriere. Heute „Sag Hallo Zur Hölle“ (2000): Bernd Begemann, Kukuun, ab 12,- €

