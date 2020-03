KONZERT-TIPPS (09.-15.03.)

Montag, 09. März

Dub FX, Fabrik, ab 29,45 €

Eine Loop-Station und seine Stimme – mehr benötigt der 36-jährige Australier nicht, um ein amtliches Konzert in jeder Fußgängerzone zu veranstalten. Der Sänger, Rapper, Beatboxer und Looper Benjamin Stanford trat früher an jeder Straßenecke auf. Heute spielt er in Clubs und auf Festivals rund um den Globus.

In einer aufwendigen Kulisse treffen heimische „Märchen & Mythen“ auf mittelalterliche Instrumente: Faun, Laeiszhalle, ab 33,- €

Dienstag, 10. März

Jeden Dienstag dürfen mutige Musiker am Nobistor 16 Bühnenluft schnuppern: OXMOX präsentiert Astra Offenes Mikro, Astra St. Pauli Brauerei, Eintritt frei

Mittwoch, 11. März

Max Mutzke, Laeiszhalle, ab 45,- €

Gerade erst hat der 38-jährige Sänger dem Soul mit „Colors“ einen frischen Anstrich verpasst, da schlägt das Multi-Talent schon wieder eine neue Richtung ein. Seiner Band monoPunk gibt Max ausnahmsweise frei und präsentiert in Begleitung eines großen Orchesters ein Best-of in klassischem Gewand („Welt hinter Glas“ u. a.).

Der südafrikanische Surf-Musiker mixt gute Laune mit frischem Folk („Children of the Light“): JPson, Mojo Jazz Café, ab 17,20 €

Donnerstag, 12. März

Lordi, Markthalle, ab 26,- €

Mr. Lordi und seine Monster gehen auf Zeitreise: „Killection“ ist ein Album, das so tut, als würden Lordi bereits seit den 70ern existieren. Es gibt Songs der unterschiedlichen Jahrzehnte, wie sie geklungen hätten, hätten die finnischen Hard-Rocker in ihnen Musik gemacht. Live gibt es außerdem eine Premiere für Hiisi, das neue Bass-Monster.

Das in den 90ern gegründete Trio gehört zu den Silberrücken des Stoner-Rock: Gorilla, MS Stubnitz, ab 12,- €

Rock´n`Roll, Soul und Voodoo aus der dänischen Hippie-Kommune Christiania: Hodja, Nochtwache, ab 16,- €

Freitag, 13. März

Uli Jon Roth, Kultur Palast, ab 26,30 €

Das Werkzeug des 65-Jährigen ist die von ihm erfundene Sky-Gitarre. Die 7-saitige Excalibur und die 9-saitige Flamenco haben einen größeren Tonumfang als übliche Gitarren. Dazu untermalt der Ex-Scorpions Gründer seine galaktischen Sounds live mit einer Multimedia-Show aus Bildern, Lasern und Hologrammen.

Benannt nach dem 1975er Album, huldigt die holländische Led Zeppelin Tribute-Band ihren Idolen: Physical Graffiti, Markthalle, ab 36,15 €

Die New Yorker Sängerin/Gitarristin Delila Paz ist eine musikalische Mischung aus Joan Jett und Joan Baez: The Last Internationale, Gruenspan, ab 25,- €

Samstag, 14. März

James Blunt, Barclaycard Arena, ab 52,91 €

„Der lustige Mann mit den traurigen Liedern“ meldet sich im Rahmen der „Once Upon A Mind”-Tour zurück. Auf dem Programm stehen Songs des neuen Albums sowie bekannte Hits („You´re Beautiful“). Besonders live ist der 46-jährige Brite bekannt für den Spagat zwischen tiefgründigen Songs und humorvollem Entertainment.

Als „elektronische Tanzmusik mit Gitarren“ beschreibt Sänger Andreas Kubat den Stil seiner Band: Northern Lite, Docks, ab 30,40 €

Der Punk- und Metal-Mix des Dark-Rappers erinnert an Nine Inch Nails („N/O/I/S/E“): Ghostemane, Grosse Freiheit 36, ab 30,15 €

Sonntag, 15. März

Die Sterne, Uebel & Gefährlich, ab 24,90 €

Nach der „Flucht in die Flucht“ verließen alle Mitglieder außer Frank Spilker (Ges., Git.) die Band. Jetzt feiert der Hamburger mit dem neuen Album „Die Sterne“ in seinen 54. Geburtstag am 16. März. Zusammen mit Gastmusikern hat Spilker coolen Indie-Pop produziert („Hey Dealer“).

Der Schauspieler (75, „Die Brücke“) blickt mit Liedern und Geschichten auf seine Karriere zurück: Volker Lechtenbrink, St. Pauli Theater, ab 19,90 €