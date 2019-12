KONZERT-TIPPS (09.-15.12.)

Montag, 09. Dezember

Kataklysm, Grosse Freiheit 36, ab 41,50 €

Vier Metaller für einen lauten Advent: Die „Meditations“ von Kataklysm sind geprägt durch eine zweifache Bassdrum. Bei Whitechapel sucht Phil Bozeman im tiefen Bass nach Worten („The Valley“) und die italienischen Fleshgod Apocalypse spielen schnellen Symphonic-Metal („Veleno“). Ergänzt wird die Runde durch gewaltige Doom-Riffs der Briten Dyscarnate („With All Their Might“).

Der britische Sänger/Gitarrist spielt das „Vienna“-Album der New Wave-Ikonen Ultravox sowie Highlights von Visage: Midge Ure, Gruenspan, ab 52,- €

Das deutsche Reggae-Talent aus „Highdelberg“ widmet sein Debüt dem grünen Kraut „Eukalyptus“: Miwata, Nochtspeicher, ab 19,- €

Dienstag, 10. Dezember

Pee Wee Ellis, Laeiszhalle, ab 29,50 €

Blues, Gospel, Soul und Jazz verspricht der amerikanische Saxophonist, wenn er seine Weihnachtfeier auf die Bühne bringt. Der 78-jährige „Dr. Funk“ ist ein ehemaliger Schüler von Musiklegende Sonny Rollins. Heute teilt sich Pee Wee das Rampenlicht mit seiner kleinen Big Band und Powerfrau China Moses am Gesang.

Jeden Dienstag dürfen mutige Musiker am Nobistor 16 Bühnenluft schnuppern: OXMOX präsentiert Astra Offenes Mikro, Astra St. Pauli Brauerei, Eintritt frei

Mittwoch, 11. Dezember

Sasha, Barclaycard Arena, ab 42,50 €

Nach Erfolgen als englischsprachiger Popsänger, Rockabilly Frontmann oder Crooner singt der 47-jährige Wahl-Hamburger neuerdings auf Deutsch. Mit „Schlüsselkind“ hat der Vater eines einjährigen Sohnes sein zehntes Studioalbum veröffentlicht.

Die Briten gehören zu den Gründern der Musikrichtung Indietronic und nehmen „A Bath Full of Ecstasy“: Hot Chip, Docks, ab 30,- €

Donnerstag, 12. Dezember

Stoppok, Markthalle, ab 28,50 €

Mit feinem Humor singt der 63-jährige Hamburger solo oder in Begleitung seiner Band über die Widrigkeiten des Alltags. Neben seinen ausgezeichneten Texten ist der Ex-Straßenmusiker ein hervorragender Blues-, Rock- und Folk-Gitarrist. Für das 2020 erscheinende Album gilt nomen est omen: „Jubel“

Freitag, 13. Dezember

HGich.T, Uebel & Gefährlich, ab 22,70 €

Hamburgs Künstlerkollektiv feiert die Veröffentlichung des fünften Albums „Jeder Ist Eine Schmetterlingin“. Die Shows der schrägen Gruppe gelten als bewusstseinserweiternde Erfahrung. „Jeder hat die Chance als Raupe zu unseren Konzerten zu kommen und als Schmetterling wieder weg zu fliegen“, erklärt Jacky Herzblut.

Die Rostocker Punk-Rocker spielen Vorboten ihres für 2020 geplanten Albums: Dritte Wahl, Grosse Freiheit 36, ab 33,- €

Der österreichische Elektroswing-Pionier sorgt mit seinem neuen Werk für „Trouble“: Parov Stelar, Barclaycard Arena, ab 49,70 €

Samstag, 14. Dezember

Royal Republic, Sporthalle, ab 39,45 €

Die Skandinavier touren unter dem Motto „RR10“. Das steht für die erste Dekade Royal Republic sowie für Rock´n`Roll hoch zehn. Seit dem Erscheinen ihres Debüts „We Are The Royal“ (2010) gehören Adam Grahn (Ges., Git.), Hannes Irengård (Git.), Jonas Almén (B.) und Per Andreasson (Dr.) mit rund 250 Konzerten im Jahr zu den beliebtesten Live-Bands.

Das Hamburger Quintett verspricht krachenden Rock´n`Roll, reduziert auf das Maximum: Hardbone, Marias Ballroom, ab 12,- €

Sonntag, 15. Dezember

The Rattles, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

1960 gegründet, sind die Rattles eine Hamburger Institution. Seit sie sich von den Beatles im Indra begeistern ließ, hat die Band eine Reise hinter sich, die vom Welthit „The Witch“ über eine Trennung auf Zeit und Umbesetzungen (zuletzt Max Kretzenbacher – Git.) bis heute dauert. Herbert Hildebrandt (Ges., B.), Eggert Johannsen (Ges., Git.) und Dicky Tarrach (Dr.) bringen ihre Musikgeschichte auf die Bühne.

Die Niederländer um Sänger Corvin Silvester spielen Southern Rock im Kiez-Saloon: Copperhead County, Cowboy und Indianer, Eintritt frei