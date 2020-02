KONZERT-TIPPS (10.-16. Februar)

Montag, 10. Februar

Tina Dico, Laeiszhalle, ab 36,25 €

Die 42-jährige Dänin überzeugt durch Facettenreichtum – energischer Rock gehört ebenso zum Repertoire, wie gefühlvoller Folk. Auch live mag es die Sängerin abwechslungsreich. Ihr Album „Fastland“ präsentiert Tina Dico in Hamburg an drei Abenden: Der Auftakt findet als Quartett in der Laeiszhalle statt, mit kompletter Band geht es am 11.02. in der Grossen Freiheit 36 weiter und das Finale ist eine Solo-Show am 12.02. im Mojo Club.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit „Cause and Effect“ melden sich die britischen Indie-Pop Ikonen nach knapp 7-jähriger Auszeit zurück: Keane, Docks, ab 45,80 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach erfolgreichen Touren mit Tool und Rammstein geht es bei den kalifornischen Industrial-Metallern weiter ans Eingemachte: 3Teeth, Hafenklang, ab 16,10 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dienstag, 11. Februar

OXMOX präsentiert: Sabaton, Sporthalle, ab 55,- €

Mit „The Great War“ thematisieren die schwedischen Power-Metaller den Ersten Weltkrieg. Dazu hat die Band über den YouTube-Kanal „Sabaton History“ mit dem Historiker Indy Neidell Videos zu den Themen der Songs veröffentlicht. Jetzt bringen Joakim Brodén (Ges., Key.), Chris Rörland (Git.), Pär Sundström (B.), Tommy Johansson (Git.) und Hannes Van Dahl (Dr.) ihre Werke auf die Bühne und werden u. a. von den Cello-Rockern Apocalyptica supportet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für das Album „Like in 1968“ hat sich der norwegische Folk-Sänger von dem „most historical year in history“ inspirieren lassen: Moddi, Nochtspeicher, ab 17,- €

(Joergen_Nordby)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mittwoch, 12. Februar

OXMOX präsentiert: Stereophonics, Docks, ab 37,15 €

Als Kelly Jones 1992 Tragic Love Company gründete, hätte er sich nicht träumen lassen, dass er einmal ein berühmter Frontmann sein würde. Die in Stereophonics umbenannte Gruppe verbindet Alternative-Rock und Indie-Harmonien. Mit „Dakota“ landeten die Waliser einen Nummer-1-Hit. Jetzt melden sich Kelly Jones (Ges., Git.), Adam Zindani (Git., Ges.), Richard Jones (B.) und Jamie Morrison (Dr.) mit ihrem elften Studioalbum „Kind“ zurück.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

OXMOX präsentiert: Saint PHNX, Nochtwache, ab 18,30 €

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die Geschwister aus Glasgow den kleinen Club-Bühnen entwachsen. Mit mächtigen Sounds und mitreißenden Refrains können die Newcomer ihren Genre-Kollegen Bastille oder Imagine Dragons das Wasser reichen. Letztere begleiteten Stevie und Alan Jukes bereits auf Tour. Unter dem Motto „Bring A Friend“ geben die Schotten einen Vorgeschmack auf ihr Debüt.

Der 30-jährige Mannheimer nennt seinen Stil Rappae – eine Mischung aus Rap und Reggae: GReeeN, Grosse Freiheit 36, ab 27,80 €

Donnerstag, 13. Februar

Testament, Docks, ab 36,- €

Chuck Billy (Ges.), Eric Peterson (Git.), Alex Skolnick (Git.), Steve Di Giorgio (B.) und Gene Hoglan (Dr.) gehören zu den Trash-Metal Bands, die Anfang der 80er aus der San Francisco Bay Area hervortraten. Unter dem Motto „The Bay Strikes Back” haben sich Testament („Brotherhood Of The Snake“) mit den Genre-Pionieren Exodus („Blood In, Blood Out“) und Death Angel („Humanicide“) für eine Tour zusammengetan.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Mitglieder des schwedischen Quartetts sind keine Unbekannten – Sängerin Lisa Lystam und Gitarrist Matte Gustavsson sind u. a. auch mit den Retro Rockern Siena Root aktiv: Heavy Feather, Markthalle, ab 12,80 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei Kuno`s Music Talk – monatlich donnerstags – erzählen wechselnde Gäste dem Kult-Moderator ihre Geschichten und spielen Musik: Ulf Krüger & RedHot, Roncalli Grand Cafe, ab 22,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freitag, 14. Februar

OXMOX präsentiert: Orange Blue, Grosse Freiheit 36, ab 39,90 €

Über eine OXMOX-Kleinanzeige suchte die Soul-Band, in der Pianist Vince Bahrdt spielte, einen Sänger. Volkan Baydar meldete sich und die Hamburger landeten im Jahr 2000 mit „She’s Got That Light“ einen Megahit. 20 Jahre später feiert das Pop-Duo die Veröffentlichung seines neuen Doppel-Albums „White | Weiss“.

(photocredit: Sami Khatib)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der 64-jährige Liedermacher spielte bereits für Bob Marley und feiert mit „Break Out of Babylon“ seine neue alte Liebe zum Reggae: Wolf Maahn, Gruenspan, ab 29,35 €

(Fotocredit-Oliver-Krings)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der junge Rapper aus Bietigheim-Bissingen nimmt die Fans mit ins „Nimmerland“: RIN, Sporthalle, ab 43,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Samstag, 15. Februar

Kaiser Chiefs, Mojo Club, ab 37,75 €

Das Ziel der nordenglischen Band ist es, „größtmöglichen Spaß an der Musik zu haben und diesen auf das Publikum zu übertragen“. Das gelingt mit Indie-Rock Nummern wie „I Predict a Riot“ oder „Ruby“ seit mehr als 15 Jahren. Jetzt liefern Ricky Wilson (Ges.), Simon Rix (B.), Andrew „Whitey“ White (Git.), Nick „Peanut“ Baines (Key.) und Vijay Mistry (Dr.) neue Wohlfühl-Hymnen.

(Credit: Edward Cooke)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Land in Sicht u. a., Indra Club 64

Unter dem Motto „Sabbel nich, dat geit!“ gibt es Musik für den guten Zweck. Alle Einnahmen des von SAE-Studenten aus Hamburg organisierten Abends sollen an Sea Shepherd gehen, die sich für den Schutz der Meere einsetzen. Dazu spielen Bands wie u. a. die plattdeutschen Rapper Blowm & Maddin un de Maudefaades sowie die Indie-Popper Land in Sicht ohne Gage. Weitere Künstler (z. B. Deichkind und Revolverheld) haben CDs, Shirts usw. gespendet, die von den Besuchern ergattert werden können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Welttournee zum Album „YOU“ führt den stimmgewaltigen Briten auch nach Hamburg: James Arthur, Grosse Freiheit 36, ab 38,30 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Tribute-Band treffen typische Rammstein Show-Elemente auf einen packenden Sound und Pyrotechnik: Feuerengel, Docks, ab 28,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sonntag, 16. Februar

Carly Rae Jepsen, Grosse Freiheit 36, ab 40,05 €

Während sich die 34-jährige Kanadierin mit ihrem Debüt „Tug of War“ noch dem Folk verschrieb, mit „Kiss“ (inkl. dem Hit „Call Me Maybe“) den Pop eroberte und auf „Emotion“ in Synthies schwelgte, feiert Carly Rae Jepsen mit „Dedicated“ das 70er-Discofeeling.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei dem 64-jährigen Entertainer und Jazzmusiker trifft großes Können auf absoluten Nonsens: Helge Schneider, Elbphilharmonie, ab 30,50 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Masken-Metaller um Frontmann Corey Taylor haben ihr sechstes Album „We Are Not Your Kind“ im Gepäck: Slipknot, Barclaycard Arena, ab 65,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Berliner-Duo sorgt mit einem spaßig-unterhaltsamen Mix aus Pop, Rock und HipHop für ausverkaufte Hallen: SDP, Sporthalle, ab 43,99 €