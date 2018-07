11. Juli 2018

Samstag, 14. Juli

The NØ u. a., Hafenklang

In diesem Jahr feiert Altona 93 sein 125-jähriges Bestehen. Im Laufe der Zeit hat einer der ältesten Fußballvereine Deutschlands eine enge Freundschaft mit dem englischen Club Dulwich Hamlet aufgebaut, der ebenfalls 1893 gegründet wurde. Das soll heute gefeiert werden, mit einem Fußballspiel sowie anschließender Party mit Live-Bands und DJ’s. U. a. spielen die Hamburger Punks The NØ, die HipHopper Altonacken und die Rock’n’Roller The Pyronix.