Konzert-Tipps (14.-20.10.)

Montag, 14. Oktober

Seeed, Sporthalle, ab 58,85 €

Das „mobile Reggae-Sondereinsatzkommando“ ist zurück! Kurz vor dem plötzlichen Tod von Sänger Demba Nabé 2018 hatten die Berliner neue Songs und eine Tour angekündigt. Nach etwas Bedenkzeit entschlossen sich Peter Fox (Ges.), Frank Dellé (Ges.) und die anderen „Dancehall Caballeros“ weiterhin als Seeed Musik zu machen. Die erste Single „Ticket“ ist Demba gewidmet, und das Album „Bam Bam“ erscheint Anfang Oktober.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die britischen Punkrocker feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit Kult-Songs wie „Nellie The Elephant“: The Toy Dolls, Markthalle, ab 25,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das lettische Trio ist die aktuell erfolgreichste Indie-Band des Baltikums: Carnival Youth, Molotow, ab 16,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dienstag, 15. Oktober

Debbie Harry, Fabrik, ab 17,- €

Die 74-Jährige ist eine lebende Legende und entwickelte mit Blondie einen Sound, der Rock, Punk, Disco und Reggae vereint (z. B. „Heart Of Glass“). Mit spannendem Storytelling und ausdrucksstarken Fotos stellt die Amerikanerin jetzt ihre Autobiografie „Face It“ vor. Begleitet wird Debbie Harry von ihrem Ex-Partner Chris Stein und als Sprecherin fungiert Mia.-Frontfrau Mieze Katz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die britische Reggae-/Popband schenkt „Red Red Wine“ und Hits anderer Jahrgänge aus: UB40, Markthalle, ab 46,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mittwoch, 16. Oktober

Y&T, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

Die kalifornischen Hardrocker Yesterday & Today tourten mit Ozzy Osbourne oder AC/DC und sind für Hits wie „Forever“ oder „Summertime Girls“ bekannt. Jetzt feiern Dave Meniketti (Ges., Git.), John Nymann (Git.), Aaron Leigh (B.) und Mike Vanderhule (Dr.) das 45-jährige Bandjubiläum und haben eine Setlist mit Songs von allen Y&T-Alben zusammengestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die kosmische Hard Rock Arena zeigt eine Licht- und Lasershow zu Klassikern wie „Stairway To Heaven“: Laser Zeppelin, Planetarium Hamburg, ab 13,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Donnerstag, 17. Oktober

Low Society, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

Front-Röhre Mandy Lemons und Slide-Gitarrist Sturgis Nikides (u. a. John Cale) rocken den Kiez-Saloon. Die Live-Berserker haben Dirty Blues aus Memphis Tennessee vom Album „Sanctified“ im Gepäck.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die junge New Yorker Blaskapelle verbindet die Energie einer Rockband mit der Tanzbarkeit eines DJs: Lucky Chops, Gruenspan, ab 28,20 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit „Weltenbrand“ vertonen der Sänger und das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie den Traum einer herrschaftsfreien Welt: Konstantin Wecker, Laeiszhalle, ab 46,40 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freitag, 18. Oktober

Wellbad, Nochtspeicher, ab 22,- €

Die Stimme des 30-jährigen Hamburgers klingt, als hätte er in den dunkelsten Bars abgehangen. Das stimmt auch fast, denn die Bühne ist das zweite Zuhause von Daniel Welbat (Ges.), Arne Voseler (Git.), Stefan Reich (B.), Joachim Refardt (Key.) und Jonas vom Orde (Dr.). Hier spielen sie die Songs ihres vierten Bluesrock-Albums „Heartbeast“ und haben die Band mit einem Bläsersatz aufgestockt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der 32-Jährige spielte Klavier in ostfriesischen Kneipen und war persönlicher Backstage-Barpianist von Limp Bizkit: Enno Bunger, Grosse Freiheit 36, ab 26,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Unser Traum ist es, coole Kleinstadt-Musik zu machen“, sagt die kanadische Folk-Gruppe: The Strumbellas, Mojo Club, ab 25,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Samstag, 19. Oktober

Die Orsons, Grosse Freiheit 36, ab 29,96 €

Vier schwäbische Rapper schreiben die Hip Hop-Regeln neu. Maeckes, Tua, Bartek und Kaas nutzen Attribute wie „süß“ oder rosa Farbe im Artwork, um eine sich selbst zu ernst nehmende Szene auf die Schippe zu nehmen. Jetzt macht das Quartett Club-Urlaub auf „Orsons Island“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die HAMBURG-BANDCONTEST Gewinner spielen den Progressive-Rock ihres aktuellen Albums „The Paradise Ballet“: Fool´s Paradise, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

25 Jahre nach „Oyster“ präsentiert die bermudische Singer/Songwriterin ihren neuen Longplayer „Pearl“: Heather Nova, Fabrik, ab 42,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Rockband des tschechischen Gitarristen Marcus Deml (52) mit Sänger Gordon Grey hat „All It Takes“: Blue Poets, Downtown Bluesclub, ab 24,90 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sonntag, 20. Oktober

Beyond The Black, Grosse Freiheit 36, ab 25,- €

Das dritte Album präsentiert Jennifer Haben (24, Ges.) in neuer Besetzung mit Chris Hermsdörfer (Git., Ges.), Tobi Lodes (Git., Ges.), Stefan Herkenhoff (B.) und Kai Tschierschky (Dr.). „Heart Of The Hurricane“ liefert Symphonic Metal und Mittelalter Rock für Fans von Within Temptation oder Nightwish.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Briten um Sänger Robert Kane (Ex-The Animals) gehören zu den beliebtesten Live-Bands des frühen Rhythm & Blues: Dr. Feelgood, Downtown Bluesclub, ab 27,10

__________________________________________________________________

Der „Baywatch“-Star führt an seinen Hits (u. a. „I’ve Been Looking For Freedom“) eine Reanimation durch: David Hasselhoff, Barclaycard Arena, ab 52,65 €