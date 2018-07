Konzert-Tipps, 19.07.18

16. Juli 2018

Donnerstag, 19. Juli

Electric Eel Shock, Knust, ab 13,60 €

Akihito Morimoto (Git., Ges.), Kazuto Maekawa (B.) und Tomoharu „Gian“ Ito (Dr.) spielen ihren elektrisierenden Garage-Rock seit mehr als 20 Jahren. 1998 veröffentlichten EES ihr Debüt „Maybe I think, We Can Beat Nirvana“ – dies ist ihnen bisher zwar noch nicht gelungen, dennoch dürfen sich die Japaner über eine treue Fangndemeie freuen, die Platten wie zuletzt „Sugoi Indeed“ mit vollem Körpereinsatz feiert.

Tarrus Riley feat. Dean Fraser & Black Soil Band, Fabrik, ab 27,- €

Der 39-Jährige gilt als eines der aktuell größten Musiktalente Jamaikas. Als Sohn des ehemaligen Uniques-Sängers Jimmy Riley gewann Tarrus bei den Reggae Academy Awards bereits mehrere Preise, u. a. als „bester Sänger“ und für seinen Hit „She’s Royal“. An diesem Erfolg ist sicherlich auch die Band des legendären Saxophonisten Dean Fraser (60) beteiligt, die Riley mit Groove den Rücken stärkt.

Geige mal anders – der Hamburger spielt einen Crossover-Mix von Pop und Rock bis Irish und Swing: Aperitivo, Marias Ballrom, Eintritt frei

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9obHU0ZzFES1Vlbz9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+