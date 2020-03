KONZERT-TIPPS (16.-22.03.)

Montag, 16. März

Simple Minds, Sporthalle, ab 57,19 €

New Wave, Rock, Pop, Ambient, Folk – in 40 Jahren haben sich die Schotten immer wieder neu erfunden. „All diese Stile zu beherrschen, ist die Quintessenz der Band“, sagt Jim Kerr (Ges.) und Charlie Burchill (Git.) ergänzt: „Es gab viele Inkarnationen, aber wir haben immer unsere Identität bewahrt.“ So auch, wenn in der aktuellen Besetzung mit Sarah Brown (Ges.), Gordy Goudie (Git.), Ged Grimes (B.) und Cherisse Osei (Dr.) das Beste einer bunten Karriere gefeiert wird („Don’t You (Forget About Me)“).

Von den kleinen Färöer-Inseln geht der Singer-Songwriter unter dem Motto „Home“ auf Welt-Tournee: Teitur, Nochtspeicher, ab 24,- €

Hamburgs Blues-Institution klampft mit Ralf Böcker (Sax.) und Martin Röttger (Dr.): Abi Wallenstein, Cotton Club, ab 12,- €

Dienstag, 17. März

Für Fans der Eagles ist das texanische Trio – um Model Mark Wystrach (Ges., Git.) – ein Tipp: Midland, Mojo Club, ab 28,30 €

Die Rockmusik von Sänger/Gitarrist Petter Ericson Stakee spielte in Serien wie „Sons of Anarchy“ und auf Ringo Starrs Geburtstag: Alberta Cross, Bahnhof Pauli, ab 19,10 €

Zwei britische Bands feiern mit irischen Songs den St. Patrick‘s Day: Ålesund und O‘Hanlon & Friends, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei (Hut)

Mittwoch, 18. März

Mike Zito, Downtown Bluesclub, ab 24,90 €

Der 49-jährige Texaner vereint mit dem neuen Album unter dem selbsterklärenden Titel „Rock´n`Roll: A Tribute to Chuck Berry“ die Vergangenheit und Gegenwart seiner Lieblingsmusik. 20 Klassiker werden von dem Sänger/Gitarristen und Gästen (u. a. Joe Bonamassa, Walter Trout) interpretiert. Und los geht der Duckwalk!

Das südafrikanische Quartett groovt mit Blues, Boogie und Rock´n`Roll: Basson Laubscher & The Violent Free Peace, Cowboy & Indianer, Eintritt frei (Hut)

Donnerstag, 19. März

Benoby, Nochtspeicher, 19,- €

„Ich war im Kirchenchor, in einer Hip Hop-Crew, hatte Klavierstunden und Unterricht bei einem Opernsänger“, fasst Robert Wroblewski seinen musikalischen Werdegang zusammen. Zuletzt war der Wahlberliner außerdem mit Adel Tawil auf Tour. Jetzt bringt der 29-jährige Songschreiber und Multi-Instrumentalist (Git., Klav., Sax.) sein zweites Album („Lass sie kommen“) auf die Bühne.

Seit drei Jahrzehnten therapiert das nordirische Trio die Musikwelt mit Alternative-Rock: Therapy?, Gruenspan, ab 25,- €

Wer schon immer mal wissen wollte, wie tunesischer Prog-Metal klingt: Myrath, headCRASH, ab 23,70 €

Freitag, 20. März

Slime, Grosse Freiheit 36, ab 22,- €

Im vierzigsten Jahr ihres Bestehens sind die Songs und Texte der Hamburger Punkrock-Ikonen – leider – immer noch so aktuell, wie damals. Dirk (Ges.), Elf (Git., Ges.), Christian (Git.), Nici (B., Ges.) und Alex (Dr.) sind „durch alle Höllen und Tiefen“ gegangen und mit ihrem aktuellen Album ganz im „Hier und jetzt“. Schnelle Nummern aus Berlin kommen im Vorprogramm von Shirley Holmes.

Die britischen Prog-Rocker feiern das 10. Jubiläum ihres Erfolgsalbums „We‘re Here Because We‘re Here”: Anathema, Gruenspan, ab 39,50 €

Hamburgs berühmte Werbe-Stimme (u. a. „Das einzig wahre Warsteiner“) kann auch singen: Aurel, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Samstag, 21. März

OXMOX präsentiert: Selig, Modernes (Bremen), ab 35,02 €

Unter dem Motto „Selig spielt Selig“ feierten Jan Plewka (49, Ges.), Leo Schmidthals (B.), Christian Neander (Git.) und Stephan Eggert (Dr.) das 25-jährige Jubiläum ihres gleichnamigen Debüts. Jetzt geht es mit „Selig macht Selig“ weiter. Für das neue Feature-Album interpretieren andere Künstler die Songs der Deutschrocker. Bei den dazugehörigen Konzerten sollen ältere sowie neue Stücke auch mit einigen der beteiligten Gäste aufgeführt werden.

Nach einer längeren Pause melden sich die Ex-Itchy Poopzkids mit „Ja als ob“ zurück: Itchy, Markthalle, ab 24,- €

Kaum ein deutscher Musiker ist so konstant erfolgreich im Ska und Offbeat tätig: Dr. Ring Ding, Monkeys Music Club, ab 16,75 €

Die norddeutschen Küstenrocker kennt man u. a. seit ihrer Teilnahme am HAMBURG-BANDCONTEST: Nordward Ho, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Sonntag, 22. März

Tove Lo, Docks, ab 34,85 €

Bevor die 32-jährige Schwedin eigene Songs veröffentlichte, schrieb sie Hits für andere Künstler (u. a. Icona Pop, Ellie Goulding). Dann trat Tove Lo mit ihren „Habits” ins Rampenlicht und wurde zur Dirrrrty-Pop Ikone. Mit dem vierten Album „Sunshine Kitty“ liefert die Blondine coole Klangkunst.

„Solange sich ein Song gut anfühlt und die richtige Stimmung erzeugt, ist alles erlaubt“, sagt das Sludge-Metal Quartett: Downfall Of Gaia, Hafenklang, ab 18,30 €