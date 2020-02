Montag, 17. Februar

Tonky de la Peña, Cotton Club, ab 10,- €

Das spanische Blues-Urgestein kommt aus Madrid nach Norddeutschland. In seiner mehr als 40-jährigen Karriere spielte der Gitarrist und Sänger bereits mit Jerry Lee Lewis oder Mick Taylor. Orientiert am Chicago-Style, liefert Tonky mit seiner Hamburger Band – Bo Stockfleth (B.), Jorge Bläsi (Dr.) und Boris Grimm (Tasten) – groovende Sounds und südländischen Charme.

Professionelle Musiker und Tänzer zelebrieren die Geschichte des King of Pop – von den Jackson 5 bis zur unvergleichlichen Solokarriere: Beat It!, Barclaycard Arena, ab 48,50 €

Elektroingenieur Dustin Bates und seine amerikanischen Synth-Rock Kollegen verpacken Astronomie und Science-Fiction in Musik: Starset, Markthalle, ab 31,50 €

Dienstag, 18. Februar

Turbostaat, Markthalle, ab 26,- €

„Rückblickend ist es nicht mehr zu beantworten, ob überhaupt jemand von uns zur ersten Probe erschienen wäre, wenn wir damals gewusst hätten, dass das bedeutet, für die nächsten zwei Jahrzehnte Verpflichtungen zu haben.“ Die Flensburger Punkrocker Jan Windmeier (Ges.), Rollo Santos (Git.), Tobert Knopp (B.), Peter Carstens (Dr.) und Marten Ebsen (Git.) feiern an zwei Abenden (+ 19.02.) ihr 20-jähriges Jubiläum.

(Andreas Hornoff)

Die Hardcore-Band hat sich nach den Pétroleuses benannt – Frauen, die im 19. Jahrhundert Herrenhäuser mit Molotow-Cocktails in Brand setzten: Petrol Girls, Hafenklang, ab 17,20 €

Der 47-jährige Boysetsfire-Sänger war Mitglied der Church of Satan und bezeichnet sich als Satanisten: Nathan Gray, Gruenspan, ab 29,40 €

Mittwoch, 19. Februar

Philipp Dittberner, Nochtspeicher, ab 19,40 €

Der Berliner (29) schreibt Deutsch-Pop, inspiriert von verliebten („So kann es weitergehen“) und gebrochenen Herzen („Wolke 4“). Im Rahmen seiner Akustik-Tour trainiert der ausgebildete Physiotherapeut die Tanzmuskeln des Publikums.

Das französische Kollektiv poliert den Swing der 30er/40er mit Electro, HipHop und Dub auf: Caravan Palace, Mojo Club, ab 37,50 €

Fuzz Box nennt sich ein Gitarren-Effekt sowie das Trio – mit Mickie Stickdorn (Dr.) und Ritchie Kück-Michelmann (Git.) – um den Lake-Sänger: Ian Cussick, Logo, ab 19,90 €

Donnerstag, 20. Februar

The Darkness, Markthalle, ab 32,50 €

Eine unzeitgemäße britische Hardrock-Combo füllt nur über Mundpropaganda die Clubs und wird mit ihrem Debüt „Permission To Land“ über Nacht berühmt. Rund um das Album „One Way Ticket to Hell … and Back“ feuert die Band ihren Bassisten und der Sänger kommt mit dem Ruhm nicht klar. Jahre später finden The Darkness ihre Chemie wieder und landen mit „I Believe In A Thing Called Love“ einen Welthit. Jetzt verkündet das Quartett: „Easter Is Cancelled“

Profis und Einsteiger treffen sich immer donnerstags in Hamburgs kultigem Jazz-Keller: Jam Session, Birdland, Eintritt frei

Freitag, 21. Februar

… And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Stage Club, ab 28,20 €

Mit „X: The Godless Void and Other Stories“ sowie einem neuen Line-up kehren die Texaner zum Live-Format ihrer frühen Jahre zurück: Unterstützt von Alec Padron (B.), Ben Redman (Git., Dr.) und AJ Vincent (Key.) wechseln sich die Frontmänner Jason Reece und Conrad Keely an den Drums, der Gitarre oder dem Gesang ab. Ganz im Sinne der frühen Shows von The Who kommt es auch bei den Art-Rockern regelmäßig zu zerstörtem Equipment.

Der kauzige Folk-Gitarrist singt morbide Songs über Massenmörder, Pyromanen oder den Weltuntergang: Amigo the Devil, headCRASH, ab 17,95 €

Die muskelbepackte Kunstfigur verwandelt das Kulturschiff mit Elektropunk und Schunkelpogo in eine Hafenspelunke: Käpt’n Rummelsnuff, MS Stubnitz, ab 15,- €

Samstag, 22. Februar

Kulturflut Winterwelle, St. Nikolai-Kirche (Finkenwerder), Eintritt frei

Schon vor dem großen Kulturflut Open Air im Sommer (14. + 15.08.) sorgt der Stacksignale e. V. für musikalischen Seegang. Das Programm der kleineren Winterwelle gestalten der Sänger und Multiinstrumentalist Jon Flemming Olsen („Dittsche“), die HAMBURG-BANDCONTEST Finalisten Soltoros sowie das Sebastian Falk Duo.

Stimmgewaltigen Soul verspricht die High-Energy Show von Floy and the Messengers mit Special Guest Love Newkirk: Floy´s Magic Music Club, Downtown Bluesclub, ab 18,30 €

An zwei Abenden (+ 23.02.) kommt der K.I.Z-Rapper mit seinem ersten Solo-Album „Golem“ in den Bunker: Tarek, Uebel & Gefährlich, ab 31,- €

Sonntag, 23. Februar

Mondo Generator & Blast Bomb, MS Stubnitz, ab 13,- €

Ein Doppelpack für alle, die es laut und dreckig mögen: Die Hamburger Blast Bomb treffen auf die Kalifornier Mondo Generator. Letztere sind besonders durch ihren extrovertierten Frontmann Nick Oliveri (48) bekannt, der bereits bei Kyuss oder den Queens Of The Stone Age kein Problem damit hatte, nur mit seinem Bass bekleidet auf der Bühne zu stehen. Bei dem Mix aus Punk, Metal oder Stoner Rock kann einem auch ganz schön heiß werden …

Das weibliche Trio rockt in der klassischen Besetzung mit Gesang, Gitarre, Bass und Drums härter, lauter, schöner: Velvet Two Stripes, Nochtwache, ab 17,20 €