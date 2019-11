KONZERT-TIPPS (17.-24.11.)

Sonntag, 17. November

Of Monsters And Men, Docks, ab 41,45 €

Mit „Little Talks” sorgten die Isländer weltweit für Gesprächsstoff. Der eigenwillige Folk-Pop spiegelt die kauzige Heimat der Musiker wider. Nach einer längeren Auszeit ist das Sextett um Frontfrau Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (Ges., Git.) aus dem „Fever Dream“ erwacht.

Kuersche, Kukuun, ab 10,- €

Außer im Vorprogramm für Fury In The Slaughterhouse oder Nena spielt der Hannoveraner an ungewöhnlichen Orten, wie z. B. bei einem Eishockey-Spiel oder an Deck eines Segelschiffs. Im Trio mit den Brüdern Jan (B.) und Lars Neumann (Dr.) gibt´s gelungenen Indie-Pop, Coversongs und humorvolle Unterhaltung.

Der 38-jährige Hauptstadt-Rapper präsentiert seine „Tausend Tattoos“: Sido, Sporthalle, ab 49,65 €

Als DJ und Produzent teilt er sich den „Orbit“ mit Lady Gaga, Katy Perry oder Justin Bieber: Zedd, Grosse Freiheit 36, ab 39,45 €

Montag, 18. November

Devin Townsend, Markthalle, ab 38,50 €

Nach den Shows mit Fan-Fragestunden im Frühjahr, forscht der „Professor des Metal“ weiter. Als „Empath“ erkundet der 47-jährige Kanadier (Ges., Git.) in Begleitung einer Background-Band die Vielfalt musikalischer Emotionen.

Dienstag, 19. November

Alter Bridge, Sporthalle, ab 55,20 €

Vor 15 Jahren markierte das Ende der Bands Creed und The Mayfield Four den Anfang dieser Supergroup. Mit „Walk The Sky“ hat das Quartett um Myles Kennedy (49, Ges., Git.) und Mark Tremonti (45, Git., Ges.) sein sechstes Album veröffentlicht. „Im Vergleich zu den teilweise epischen Vorgängern, rocken die neuen Songs mehr auf den Punkt“, freut sich Myles in der OXMOX-Titelstory (09/19) auf die dazugehörigen Konzerte.

Everlast, Modernes (Bremen), ab 31,50 €

Nach Erfolgen als Rapper mit House Of Pain, nahm Erik Schrody für seine Solowerke die Tradition des Talkin ́ Blues auf. „Mein Erzählen kommt vom Rap“, sagt der 50-Jährige. „Mit der Haltung eines Hip Hoppers gehe ich an alte Musik und mache etwas Neues draus.“ Der Amerikaner liefert mit „Whitey Ford ́s House Of Pain“ einen lässigen Stilmix. OXMOX verlost Tickets! Stichwort: Everlast

Foto: c-Estevan-Oriol

Die brasilianischen Metal-Brüder spielen ihre Sepultura-Klassiker „Beneath The Remains“ (1989) und „Arise“ (1991): Max & Iggor Cavalera, Gruenspan, ab 37,35 €

Drei Bands beweisen mit starken Frontfrauen, dass Metal keine Männerdomäne ist: Halestorm, In This Moment und New Years Day, Grosse Freiheit 36, ab 39,45 €

Mittwoch, 20. November

Ian Anderson presents Jethro Tull, Barclaycard Arena, ab 67,50 €

1968 veröffentlichte die Progressive Rockband ihr Debüt „This Was“. Dieses Jubiläum feiert der Frontmann und Flötist Ian Anderson im Rahmen einer Welt-Tournee. Mit Florian Opahle (Git.), David Goodier (B.), Scott Hammond (Dr.) und John O`Hara (Tasten) unternimmt der 72-jährige Schotte einen Trip von „Aqualung“ über „Thick As A Brick“ bis „Too Old To Rock And Roll: Too Young To Die“.

Unter dem Motto „All We Need Is Love” erreicht die stimmgewaltige Schweizerin Soulpop-Fans jeden Alters: Stefanie Heinzmann, Grosse Freiheit 36, ab 29,- €

Donnerstag, 21. November

The Weight und The Wake Woods, Nochtwache, ab 18,- €

Auf der „Heavy Rhythm & Roll Tour“ transportieren zwei junge Bands den Geist des Rock ins 21. Jahrhundert. Die Österreicher The Weight und die Berliner Wake Woods lassen die Ohren von The Who-, Led Zeppelin– oder Jet-Fans klingeln.

Foto: The Wake Woods by toni_rushtones

Zwei Frauen, zwei Männer, eine Band und Liebes(kummer)lieder aus 100 Jahren: Herzscheisse, St. Pauli Theater, ab 16,70 €

__________________________________________________________________

Freitag, 22. November

Mando Diao, Sporthalle, ab 42,50 €

Vor zwanzig Jahren gegründet, feierten die Schweden durch Hits wie „Down In The Past“ große Erfolge. Als mit Gustaf Norén 2015 einer der beiden Frontmänner ausstieg, sortierte sich die Rockband neu. Jetzt meldet sich Björn Dixgård (Ges., Git.) mit Carl-Johan Fogelklou (B.), Jens Siverstedt (Git.), Daniel Haglund (Key.) und Patrik Heikinpieti (Dr.) zurück.

Foto by-Viktor-Flumé

Battle Beast, Aladin Music Hall (Bremen), ab 32,85 €

Ihr Heavy Metal beförderte die Finnen in fast alle Ecken des Globus sowie ins Vorprogramm bekannter Kollegen wie Sabaton. Mit dem fünften Album „No More Hollywood Endings” legen Frontfrau Noora Louhimo (31) und ihre Mitstreiter noch eine Schippe drauf: „Die neuen Songs sind theatralischer und mächtiger.“ OXMOX verlost Tickets! Stichwort: Battle Beast

(Photography By Tim Tronckoe)

Münchens Punkrock-Combo ist erwachsen geworden und verspricht „Die beste Show in Hamburg“: Killerpilze, Markthalle, ab 18,- €

Die Schlagzeugerin lebt in Hamburg und trommelt international oder mit ihrem neuen Surf-Rock Projekt: Christin Neddens Orange Line, White Cube, Eintritt frei (Hut)

Ralf Franny Hartmann (Git.), Dieter Horns (B.) und Niels Taby (Dr.) spielen Rock´n`Roll im Gedenken an ihren Musiker-Freund Schildkröte: Piggys Friends, Chattahoochee, Eintritt frei (Hut)

Samstag, 23. November

Seeed, Barclaycard Arena, ab 53,45 €

Nach den beiden ausverkauften Shows im Oktober, gibt das „mobile Reggae-Sondereinsatzkommando“ ein großes Zusatzkonzert. Die Berliner „Dancehall Caballeros“ um Peter Fox (Ges.) und Frank Dellé (Ges.) bringen mit „Bam Bam“ Schwung in die Hüfte.

Foto: @Erik-Weiss

Hamburgs Reggae-Rudel lädt zum traditionellen „FIREabend“ und gibt einen Vorgeschmack auf das geplante Album: I-Fire, Gruenspan, ab 18,85 €

Die britischen Jazzer feiern ihr 40-jähriges Jubiläum mit rollenden Riffs und groovenden Bläsern: Incognito, Mojo Club, ab 41,95 €

Sonntag, 24. November

Herbie Hancock, Elbphilharmonie, ab 48,50 €

Der zwölffache Grammy-Preisträger gilt als einer der vielseitigsten Jazz-Pianisten. Von den souligen Anfängen über die Zeit in Miles Davis‘ Quintett bis zu modernen Sounds. Im sechsten Jahrzehnt seiner Karriere liefert der 79-jährige „Watermelon Man“ mit Lionel Loueke (Git., Ges.), James Genus (B.) und Justin Tyson (Dr.) eine funky Werkschau.

Foto: c-Douglas-Kirkland

Die vier FC St. Pauli-Fans bezeichnen ihre Musik als „Liedermaching Untergrund“: Liedfett, Grosse Freiheit 36, ab 29,20 €