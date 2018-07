Konzert-Tipps, 21.07.18

18. Juli 2018

Samstag, 21. Juli

The Creepshow, Knust, ab 16,75 €

Seit mehr als zehn Jahren geben uns die Kanadier ihren wilden Mix aus Punk, Country, Psychobilly und Rock‘n‘Roll auf die Ohren. Jetzt melden sich Frontfrau Kenda (Ges.), Sickboy (Kontrab.), The Reverend McGinty (Key.), Daniel Flamm (Git.) und Blood (Dr.) mit dem neuen Album „Death At My Door“ live zurück, nachdem das ursprünglich für März geplante Konzert verlegt werden musste, weil ein Teil der Band wetterbedingt in Dublin am Flughafen festsaß.

Mundart-Rock, Ska, Reggae und Brass aus Österreich: Doweliter, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

