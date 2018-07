Konzert-Tipps, 23.07.18

20. Juli 2018

Montag, 23. Juli

Little Steven, Große Freiheit 36, ab 47,75 €

Der 67-jährige Bruce–Springsteen-Gitarrist Steven Van Zandt zelebriert mit seiner Band The Disciples of Soul das Album „Soulfire“, an dem er mehr als zwei Jahrzehnte lang gearbeitet hat. Little Stevens optisches Markenzeichen ist ein Bandana, das er seit den Zeiten der E Street Band trägt, um die Narben einer Kopfverletzung zu verbergen, die er sich bei einem Autounfall zugezogen hat.

Die Setlist der Hamburger umfasst zum Teil in Vergessenheit geratene Blues-, Funk- und Rocksongs: Shaky Ground, Cotton Club, ab 8,- €

