Konzert-Tipps, 03.07.18

1. Juli 2018

Dienstag, 03. Juli

Eric Clapton, Barclaycard Arena, ab 88,- €

„Mr. Slowhand“ ist derzeit als einziger Musiker dreifaches Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame – mit den Yardbirds und Cream sowie als Solo-Künstler. Für eines seiner raren Konzerte präsentiert der Grammy-Preisträger Hits aus einem halben Jahrhundert Musikgeschichte.

The Breeders, Fabrik

In derselben Besetzung der 90er, die auch das Erfolgsalbum „Last Splash“ eingespielt hat, haben sich die Zwillingsschwestern Kim und Kelley Deal, Josephine Wiggs sowie Jim Macpherson wieder zusammengetan und arbeiten an einer neuen Platte. Früher spielten die Alternative-Rock-Ladies als Support von Nirvana – die Coolness der Musik ist bis heute geblieben, wie die aktuelle Single „Wait In The Car“ beweist.

Das Trio um Frontmann Huey Colbinger hat sich dem Grunge-Rock verpflichtet: Colbinger, Cotton Club, ab 8,- €

