KONZERT-TIPPS (21.-26. JANUAR)

Dienstag, 21. Januar

Der coole „Enzo“ aus der Erfolgsserie „Vampire Diaries“ überrascht seine Fans als Singer-Songwriter: Michael Malarkey, Nochtspeicher, ab 25,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jeden Dienstag dürfen mutige Musiker am Nobistor 16 Bühnenluft schnuppern: OXMOX präsentiert Astra Offenes Mikro, Astra St. Pauli Brauerei, Eintritt frei

Mittwoch, 22. Januar

Silbermond, Barclaycard Arena, ab 40,20 €

Die Bautzener Pop-Rocker melden sich nach der Babypause – Stefanie Kloß (35, Ges.) und Thomas Stolle (36, Git., Klav.) wurden Eltern eines Sohnes – mit ihrem neuen Album zurück. „Schritte“ macht die Band mit Johannes Stolle (37, B.) und Andreas Nowak (37, Dr.) auch wieder auf die Bühne: „Wir freuen uns darauf, es endlich mal wieder richtig krachen zu lassen!“

(Foto Jens Koch)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bernard Allison, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

Die Alben des 54-jährigen Amerikaners werden bei Ruf Records veröffentlicht. Dem Label, das für seinen Vater gegründet wurde – die verstorbene Blues-Legende Luther Allison. Unter dem Tour-Motto „Songs From The Road“ führt der Sänger und Gitarrist das musikalische Erbe fort. Mit Dylan Salfer (Git.), George Moye (B.), Mario Dawson (Dr.) und Jose James (Sax., Perc.).

(photo:_by_Lisa_Gray.)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die erste Residenz-Bigband des ältesten Jazzclubs der Hansestadt stellt ihre 17-köpfige Besetzung vor: Bigband, Birdland, Eintritt frei

Donnerstag, 23. Januar

Dream Theater, Sporthalle, ab 44,50 €

Mit ihrem Konzeptalbum „Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory“ haben die New Yorker Maßstäbe im Bereich des Progressive Metal gesetzt. Vor 20 Jahren erschien der Meilenstein. Das nehmen die Gründungsmitglieder John Petrucci (Git.) und John Myung (B.) sowie James LaBrie (Ges.), Jordan Rudess (Key.) und Mike Mangini (Dr.) zum Anlass für eine Jubiläumsfeier: Das neue („Distance Over Time“) und das kultige Album stehen im Mittelpunkt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der 41-jährige Berliner Popsänger präsentiert seinen neuen Longplayer und bekannte „Lieder“: Adel Tawil, Barclaycard Arena, ab 44,90 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der relaxte US-Singer/Songwriter erinnert mit „Here, Right Now“ daran, in der Gegenwart zu leben: Joshua Radin, Gruenspan, ab 29,45 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freitag, 24. Januar

SSIO, Sporthalle, ab 30,- €

Was Rap und Ringelnatz gemeinsam haben, zeigt der 30-jährige HipHopper wenn er in seinen Texten Elemente verwendet, wie man sie aus dem „Gedicht in Bi-Sprache“ (1928) kennt. Der Bonner mit afghanischen Wurzeln gehört zu den aktuell beliebtesten Künstlern des Genres. Neben seiner musikalischen Karriere studiert der „Messios“ BWL an der Hochschule in Koblenz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nachdem sie als Solo-Gitarristin im David Bowie Musical „Lazarus“ auf der Bühne stand, präsentiert die Wahl-Hamburgerin ihr Album „Wir Sind Die Vielen“: Bernadette La Hengst, Polittbüro, ab 15,- €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In ihrer Heimat wurde die Show der dänischen Punks beim Roskilde Festival 2019 zu einem der besten Konzerte des Jahres gekürt: Rebecca Lou, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Samstag, 25. Januar

Uriah Heep u. a., Sporthalle, ab 54,- €

Konzert und Klatsch gibt es unter dem Motto „Music & Stories“. Die Classic-Rocker Uriah Heep, Nazareth und Wishbone Ash sorgen mit Titeln wie „Lady In Black” (Uriah Heep), „Dream On” (Nazareth) oder „Persephone” (Wishbone Ash) für musikalische Unterhaltung. Spannend wird es, wenn Moderator Andy Scott (70, Sweet) den Musikern zwischen ihren Auftritten persönliche Anekdoten entlockt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach Shows auf großen Festivals (u. a. M‘era Luna) sind das schwedische Futurepop-Duo und die britische Darkwave-Gruppe gemeinsam auf Tour: Ashbury Heights und Massive Ego, headCRASH, ab 18,30 €

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sonntag, 26. Januar

Manu Katché, Mojo Club, ab 36,- €

Der 61-jährige Franzose liefert die Beats zu Hits wie „Sledgehammer“ (Peter Gabriel) oder „Englishman In New York“ (Sting). Neben seiner Live- und Studio-Arbeit für internationale Stars veröffentlicht der Ausnahme-Schlagzeuger eigene Pop/Rock-Alben. Mit Jim Grandcamp (Git.), Jerome Regard (B.) und Elvin Galland (Key.) gibt er seine musikalische Bandbreite („The Scope“) zum Besten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der 41-jährige Grammy-Gewinner aus Kentucky zelebriert den coolen Country seines Albums „Sound & Fury“: Sturgill Simpson, Gruenspan, ab 36,25 €