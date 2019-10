Konzert-Tipps (21.-27.10.)

Montag, 21. Oktober

Archive, Grosse Freiheit 36, ab 35,75 €

Seit 25 Jahren existiert das Kollektiv um die Masterminds Darius Keeler (Key.) und Danny Griffiths (Git., B., Key.). Zum Jubiläum unternehmen die Briten eine Entdeckungsreise durch ihr Indie-Rock Archiv(e).

Der Münchener Straßenmusiker (27) spielt seinen Blues-Pop („Favourite Stranger“) in besonderem Rahmen: Jesper Munk, Christianskirche, ab 26,30 €

Dienstag, 22. Oktober

Der ehemals obdachlose und süchtige Country-Musiker (67) aus Nashville hat „A Story I Got To Tell”: Doug Seegers, Nochtspeicher, ab 23,70 €

Die britische Formation – mit weiblich besetzten Bläsern – spielt eine soulige Version von Fela Kutis Afrobeat: Kokoroko, Mojo Club, ab 26,80 €

Mittwoch, 23. Oktober

Metronomy, Docks, ab 32,- €

Die Engländer Joseph Mount (Ges., Key., Git.), Oscar Cash (Key., Sax.), Michael Lovett (Key., Git.), Gbenga Adelekan (B.) und Anna Prior (Dr.) entfesseln ein Groove-Monster: Das sechste Album „Metronomy Forever“ lädt mit Pop- und Club-Sounds zu wilder Tanzakrobatik ein.

Der 72-jährige Gitarrist war neben Ian Anderson das Aushängeschild der Progressive-Ikonen Jethro Tull („Aqualung“): Martin Barre & Band, Downtown Bluesclub, ab 34,15 €

John Watts (Ges., Git.) stellt die neue Rock-Besetzung mit Marian Menge (Git.), David Purdye (B.), Sin Banovic (Dr.) und Adrien Rhodes (Key.) vor: Fischer-Z, Grosse Freiheit 36, ab 32,- €

Donnerstag, 24. Oktober

Thurston Moore, Gruenspan, ab 29,20 €

Als Gründer der Alternative-Rocker Sonic Youth hat der 61-jährige Sänger und Gitarrist Bands wie Nirvana inspiriert. Wenn er nicht am Rhythmic Music Conservatory in Kopenhagen unterrichtet, ist der Amerikaner mit seiner Supergroup, bestehend aus James Sedwards (Git.), Deb Googe (B., My Bloody Valentine) und Steve Shelley (Dr., Sonic Youth), unterwegs.

Die extrovertierten Live-Shows der in Berlin beheimateten Psychedelic-Soul-Band sind berühmt-berüchtigt: King Khan & The Shrines, Hafenklang, ab 18,- €

„Blues is the teacher, Punk is the preacher“ beim einzigen diesjährigen Deutschland-Konzert von Frontfrau Lisa Kekaula und Co.: The Bellrays, Monkeys Music Club, ab 17,80 €

Freitag, 25. Oktober

Jazzkantine, Fabrik, ab 28,20 €

Ein Vierteljahrhundert Jazz meets Rap made in Braunschweig. Ursprünglich inspiriert von Quincy Jones Klassiker „Back On The Block“, hat die Gruppe um Bandleader und Bassist Christian Eitner ihren eigenen Stil gefunden. „Wir sind die Rock´n`Roll-lastigste Jazz-Band“, findet Sänger Cappu.

Die Schotten zeigen mit rockigen Cover-Songs, was sie aus ihren Dudelsäcken herausholen können: Red Hot Chili Pipers, Markthalle, ab 30,- €

Der kalifornische Pianist und Sänger verbindet Gospel, Blues und Soul mit klassischer Musik: Yul Anderson, Laeiszhalle, ab 30,- €

Samstag, 26. Oktober

Mischa Gohlke Band u. a., Fabrik, ab 15,- €

Mit Musik, Ausstellern, Erlebniswelten und einer Network-Area steigt das dritte „Grenzen sind relativ“ Festival. Rund 100 Künstler und Kooperationspartner feiern die Vielfalt der Kreativität und Menschen. Live-Unterhaltung kommt u. a. von Das Pack feat. TONALi, Soulounge feat. Sarajane sowie der Mischa Gohlke Band feat. Rapfugees.

Der bärtige Brite sorgt mit seinem Hit „Leave A Light On“ für Helligkeit in der dunklen Jahreszeit: Tom Walker, Docks, ab 28,- €

Die Mitglieder des multikulturellen Jazz- und Funk-Kollektivs spielen u. a. in den Bands von Snoop Dogg oder Beyoncé: Snarky Puppy, Grosse Freiheit 36, ab 35,- €

Sonntag, 27. Oktober

Mit deutschsprachigem Rock, Punk und Pop wollen die Hauptstädter einen musikalischen „Flächenbrand“ erzeugen: Engst, headCRASH, ab 17,20 €