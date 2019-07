Konzert-Tipps (22.-28.07.)

15. Juli 2019

Dienstag, 23. Juli

ApeCrime, Markthalle, ab 25,- €

Ursprünglich zur eigenen Unterhaltung sind die Schulfreunde aus Hannover seit 2011 auf YouTube aktiv. Inzwischen teilen Jan (29), Cengiz (29) und Andre (27) ihre Sketche oder Musikvideos mit 3,8 Millionen Abonnenten. Durch den Erfolg nimmt die Musik einen größeren Stellenwert für ApeCrime ein. Auf der „Affenbande Tour 2“ gibt es HipHop-beeinflusste Gute-Laune-Hits – live und ohne Ladezeit.

Billie Holiday und Ella Fitzgerald – mit diesen legendären Stimmen wird die 45-jährige Chansonnière verglichen: Madeleine Peyroux, Mojo Club, ab 37,70 €

Mittwoch, 24. Juli

Royal Blood, Grosse Freiheit 36, ab 38,65 €

Letztes Jahr brachten die Foo Fighters das Garage/Blues-Duo mit nach Hamburg – jetzt kehren die Briten auf ihrer eigenen Tour zurück. Im Gegensatz zu den meisten Rockbands bestehen Royal Blood nur aus zwei Mitgliedern: Bassist und Sänger Mike Kerr sowie Drummer Ben Thatcher. Durch den Einsatz von Effektpedalen wird das Fehlen einer Gitarre kompensiert („How Did We Get So Dark?“).

Too Many Zooz, Mojo Club, ab 24,90 €

Durch ihre Auftritte in New Yorks Subway-Schächten – besonders die Akustik der Union Station hat es ihnen angetan – haben Leo Pellegrino (Sax.), Matt Doe (Tromp.) und David Parks (Dr.) den Aufstieg in die Jazzwelt geschafft. Das Trio bezeichnet seine Musik als Brass-House. Funk, Punk, Swing und Techno finden sich ebenfalls in dieser virtuos-wilden Mischung.

Der 53-jährige Punkrock-Basser mit seinem neuen Soloalbum „The Holy Spell …“ und bekannten Klassikern: CJ Ramone, Hafenklang, ab 16,- €

Donnerstag, 25. Juli

Status Quo, Stadtpark, ab 58,90 €

Mit dem jungen Rhythmusgitarristen Richie Malone steht das seit 1962 aktive Quintett wieder unter Strom. Auf dem jüngsten Live-Mitschnitt „Down Down & Dirty At Wacken“ (2018) lassen es auch Gründungsmitglied Francis Rossi (70, Ges., Git.) sowie Andy Bown (Ges., Key., Git., Mundh.), John Edwards (Ges., B., Git.) und Leon Cave (Dr.) ordentlich krachen. Die Briten feiern ihre Boogierock-Party und versprechen den Fans „Whatever You Want“.

Elisa, Fabrik, ab 32,30 €

Sie hat Klavier gelernt und war in ihrer Jugend gleichzeitig Sängerin einer Swing- und Bassistin einer Punkband. Heute gehört Elisa Toffoli zu den größten italienischen Stars. Sie trat mit Zucchero, Luciano Pavarotti oder Thirty Seconds To Mars auf und nahm das von Ennio Morricone geschriebene „Ancora Qui“ für den Soundtrack von Quentin Tarantinos „Django Unchained“ auf. Mit ihrer starken Stimme zelebriert die 41-Jährige das neue Album „Diari Aperti“.

Marja, Tochter des im letzten Jahr gestorbenen Bandgründers Christian Burchard, hält die kultige Kraut-Formation am Leben: Embryo, Hafenklang, ab 10,- €

Freitag, 26. Juli

Chris Robinson Brotherhood, Fabrik, ab 33,45 €

2011 gründete der ehemalige Black Crowes-Sänger seine Brotherhood. Mit ihrem Americana-geprägten Rock´n`Roll bezeichnen sich der 52-jährige Frontmann sowie Neal Casal (Git.), Adam MacDougall (Key.), Jeff Hill (B.) und Tony Leone (Dr.) als „Servants Of The Sun“.

Frollein Motte, Marias Ballroom, ab 10,- €

Unter dem Namen beige gewannen sie den HAMBURG-BANDCONTEST. Jetzt gehören das Frollein (Ges.) und Motte (Git.) zu den musikalischen Gratulanten zum 10-jährigen Jubiläum der Harburger Live-Location. Im norddeutschen Raum ist der akustische Herzpop des erfolgreichen Duos nicht mehr wegzudenken.

Ein Orchester, DJs und Sänger präsentieren den vor 20 Jahren veröffentlichten HipHop-Klassiker: Live Orchestral Rendition of Dr. Dre’s „2001“, Stadtpark, ab 28,90 €

Samstag, 27. Juli

In Extremo, Stadtpark, ab 47,50 €

Von wegen „Carpe Diem“ – die Berliner Mittelalter-Rocker machen unter dem Motto „Carpe Noctem“ die Nacht zum Tag! Die sieben Spielleute namens Das Letzte Einhorn, Flex Der Biegsame, Die Lutter, Dr. Pymonte, Yellow Pfeiffer, Van Lange und Specki T.D. haben ein neues Live-Programm vorbereitet und versprechen einige lange nicht gehörte Lieder.

Mark Waldie (Git., Ges.), Nick McAndrew (Git., Ges.), Alex Waldie (B., Ges.) und Felipe Coe (Dr., Ges.) kommen aus England und spielen „early 60’s Hamburg Beat Music“: Hamburg Beat, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei

Eine Eule geht auf Entdeckungsreise, um Kindern die Vielfalt der Musik näherzubringen. Das Theater-Konzert beginnt um 16 Uhr: Eule Findet Den Beat, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 22,70 €

Sonntag, 28. Juli

Der Blues-Rock Sänger/Gitarrist hat sein zweites Zuhause auf den Kiez-Bühnen: Jimmy Cornett, Murphys, Eintritt frei

