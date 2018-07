Konzert-Tipps, 27.07.18

24. Juli 2018

Freitag, 27. Juli

OXMOX präsentiert: 33. HAMBURG-BANDCONTEST – Halbfinale Event 151, Marias Ballroom, ab 9,99 €

Nach dem erfolgreichen Viertelfinale geht es für die beliebtesten Kandidaten des bekannten Musikförderpreises um den Einzug ins große Finale! Ge­meinsam mit der Jury entscheidet das Publikum, welche Künstler schon demnächst um den Siegertitel und tolle Preise spielen: Aus Hamburg präsentiert Sascha Herchenbach mit seiner Band seinen Pop/Rock, Circus Genard lie­fern Reggae/Hip-Hop, Feli Rockt und Nanée vertreten die Singer-Songwriter-Fraktion und Josie Paulus spielt Akus­tik-Pop. Metal aus Niedersachsen gibt´s von Hard Times Don´t Last und Cyr­cus Flyght liefern Progressive Rock. More Than Raisins reisen mit Alter­native Rock und #Arrested mit Pop/­Rock aus Schleswig-Holstein an. Als Moderator führt Schauspieler und En­ter­tainer Gniechel durch den Abend! Als Special Guest schließen Coalfire Bridge den ersten Abend ab.

Die Hamburger vereinen Südstaaten Rock’n’Roll, Blues und Boogie: Whiskey Hell, Downtown Bluesclub, ab 15,- €