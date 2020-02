KONZERT-TIPPS (24.-29. Februar)

Montag, 24. Februar

Home Free, Fabrik, ab 34,20 €

Die Vokalisten Rob Lundquist, Austin Brown, Tim Foust, Adam Chance und der Beatboxer Adam Rupp bilden eine stimmige Gruppe. Mit lockerem Humor und lässigen Harmonien liefern Home Free erstklassigen a cappella Country. Ihr Live-Debüt in Deutschland war nach kurzer Zeit ausverkauft – jetzt gibt es mit „Dive Bar Saints“ Neues aus dem Wilden Westen.

Streetart-Ikone Banksy designte die Weste, die der King of UK-Rap auf dem Cover seines aktuellen Albums und teilweise auf der Bühne trägt: Stormzy, Docks, ab 30,- €

Der preisgekrönte kanadische Blues-Gitarrist klampft an zwei Abenden (+ 25.02.) auf dem Kiez: Cliff Stevens, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Dienstag, 25. Februar

Saga, Grosse Freiheit 36, ab 56,- €

Die Neo-Progrocker lösen sich nicht auf. Was 2017 wie ein Abschied klang, war ein Missverständnis: „Nach mehr als 40 Jahren war es einfach an der Zeit, ein wenig Luft zu holen.“ Jetzt haben die Kanadier ihre Akkus aufgeladen und Michael Sadler (Ges., Key., B.), Jim Crichton (B., Key.), Ian Crichton (Git.), Jim Gilmour (Key., Ges.) sowie Mike Thorne (Dr.) stehen mit einem neuen Album in den Startlöchern.

Nach einer Babypause kehrt die 37-jährige Rock-Liedermacherin unter dem Motto „Made in Hamburg“ zurück auf die Bühne: Cäthe, Elbphilharmonie, ab 22,- €

Mittwoch, 26. Februar

Blues Caravan, Downtown Bluesclub, ab 24,90 €

Diese jährliche Tour setzt Maßstäbe für den modernen Blues. Aktuell richten sich die Spotlights auf den Südstaaten-Rocker Jeremiah Johnson („Heavens to Betsy“), den talentierten Songwriter Ryan Perry („Melancholy“) und das R&B-Energiebündel Whitney Shay („A Woman Rules The World“).

17 junge Musiker bilden die erste Residenz-Bigband für einen der ältesten Jazzclubs der Hansestadt: Birdland Bigband, Birdland, Eintritt frei

Donnerstag, 27. Februar

Jan Plewka singt Ton Steine Scherben & Rio Reiser, Kampnagel, ab 18,- €

„Mit 14 Jahren habe ich ‚Ton Steine Scherben‘ zum ersten Mal gehört. Seitdem bin ich ein glühender Verehrer von Rio Reiser“, sagt der 49-jährige Selig-Sänger. „Wann, wenn nicht jetzt“ heißt das neue Programm, mit dem Plewka und die Schwarz-Rote Heilsarmee ihren Tribut fortsetzen.

Die 24-jährige Sängerin hat die Liedermacher-Melancholie hinter sich gelassen und freut sich „Auf das, was da noch kommt“ (feat. Max Giesinger): Lotte, Docks, ab 25,- €

Freitag, 28. Februar

Peter Maffay, Barclaycard Arena, ab 51,50 €

Mit seinem 70. Geburtstag, 50. Bühnen-Jubiläum und neuem Album ist der erfolgreiche Rockmusiker ganz im „Jetzt!“. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt der Sänger und Gitarrist, der mit der 38 Jahre jüngeren Hendrikje 2018 eine Tochter bekam. Mit seiner Band – Carl Carlton (Git.), Pascal Kravetz (Git., Tasten), Peter Keller (Git.), Ken Taylor (B.) und Bertram Engel (Dr.) – spielt Maffay neue und bekannte Hits.

(©Andres-Ortner)

Nach dem Vorprogramm für die Foo Fighters und dem Wacken Open Air spielen die Norweger Vollgas-Metal im Club: Kvelertak, Gruenspan, ab 28,30 €

(Foto: Jonathan Vivaas)

Die Progressive-Oi!-Pop-Band spielt „eine Musikrichtung, die es eigentlich gar nicht gibt“: Rough Silk, Chattahoochee, Eintritt frei (Hut)

Samstag, 29. Februar

Ripe & Ruin, Molotow, ab 12,- €

„Es gibt keine Kompromisse“, fasst Gordon Domnick die musikalische Herangehensweise von Ripe & Ruin zusammen. Gerade hat das auf St. Pauli lebende Alternative-Rock Trio sein Debüt „Everything for Nothing“ fertiggestellt. Aufgenommen haben Gordon Domnick (Ges., B.), Florian Kaninck (Git.) und Jannis Balzer (Dr.) ihre Stücke in den Hamburger Home Studios von Produzent Franz Plasa (u. a. Selig). Jetzt lassen die talentierten Newcomer ihre Songs frei …

Gut. Besser. „Besteste“. Das Berliner Reggae/HipHop-Kollektiv feiert live sein zweites Best-of: Culcha Candela, Grosse Freiheit 36, ab 35,- €

(Fotocredit: Leon Hahn)

Der ehemalige HAMBURG-BANDCONTEST Finalist präsentiert sein Indie-Folk Album „Garden of Occasion“: Leroy Jönsson, Prinzenbar, ab 12,- €