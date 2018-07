Konzert-Tipps, 28.07.18

25. Juli 2018

Samstag, 28. Juli

OXMOX präsentiert: 33. HAM­BURG-BANDCONTEST – Halbfinale Event 152, Marias Ballroom, ab 9,99 €

Die letzte Live-Runde vor dem großen Finale! Um die Gunst von Publikum und Jury, sowie den damit verbundenen Einzug in die alles entscheidende Show, spielen: Die Hamburger Pop/Rocker Fuxx, der Electro-Rapper Atomkind, die Singer-Songwriterin Outliner so­wie die Pop/Dance-Gruppe Days Of Northern Lights. Blank Moment gehen mit Progressive Rock ins Rennen. Aus Niedersachsen kommt der Alternative-Rock von Go UK und Singer-Song­writer Dustin reist aus Schleswig-Holstein an. Von dort kommen auch die Metaller Burn`em Down sowie die Hard/Alternative-Rocker Dice in Motion. Für ordentlich Stimmung sor­gen kurz vor der Siegerverkündung die Special Guests Yannick D. & Die Feta mit ihrem groovenden Kiez-Sound. Moderiert wird der zweite Abend des Halbfinales von jenem be­rüh­mten Gniechel.

Martin (Ges., Git.), Gonzalo (Ges., B.) und Pablo (Dr.) reisen mit Rock aus dem argentinischen Patagonien an: The Otherness, BaRRock

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC95WlQ2TnJQVi1Tcz9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+