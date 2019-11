KONZERT-TIPPS (25.-31.11.)

Montag, 25. November

Trettmann, Docks, ab 36,50 €

Nach Gastspielen bei Dendemann („Littbarski“) oder Max Herre („Villa Auf Der Klippe“) startet der 46-jährige Rapper/Dancehall-Sänger mit seinem gleichnamigen Soloalbum durch. An drei Tagen in Folge bringt Tretti seine Beats auf den Kiez.

Der südafrikanische Umweltaktivist und Wellenreiter spielt Folk, Pop und Reggae mit Gitarre und Loopstation: Jeremy Loops, Grosse Freiheit 36, ab 28,- €

Gründungsmitglied Pete Agnew (B.) und seine Mitstreiter feiern ein halbes Jahrhundert Schotten-Rock („Love Hurts“): Nazareth, Markthalle, ab 44,05 €

Mittwoch, 27. November

We Are Scientists, Uebel & Gefährlich, ab 23,80 €

2005 veröffentlichten Keith Murray (Git., Ges.) und Chris Cain (B.) mit „With Love & Squalor” einen Indie-Rock Meilenstein. Jetzt bringen die New Yorker ihr erfolgreiches Debüt und Songs wie „Nobody Move, Nobody Get Hurt” in voller Länge auf die Bühne.

Die „British Queen of White Soul“ zelebriert ihr Bühnenjubiläum „All Around The World“: Lisa Stansfield, Barclaycard Arena, ab 49,80 €

Donnerstag, 28. November

Die Songwriterin/Gitarristin (u. a. Mick Taylor) und ihr bekannter Kollege liefern klassischen Roots Rock und Blues: Carla Olson & Todd Wolfe, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Lost Frequencies, Docks, ab 34,60 €

Seinen 26. Geburtstag (am 30.11.) feiert der belgische DJ in Hamburg vor. Felix De Laet ist seit dem 2014er Hit „Are You With Me“ in aller Ohren. Der Remix des Songs von Country-Star Easton Corbin erreichte in 18 Ländern Platz eins der Charts.

Der politische Liedermacher singt gegen Rassismus, Krieg, den Klima-Kollaps und die Atom-Apokalypse: Kai Degenhardt, Polittbüro, ab 15,- €

Freitag, 29. November

Das Sextett aus Berlin feiert eine ausgelassene Brass-Funk-Rap-Party: Make A Move, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Madsen, Sporthalle, ab 32,- €

Hamburg ist für die Indie-Rocker aus dem Wendland wie eine zweite Heimat. Hier haben sie „10 Jahre Madsen Live“ aufgenommen. Klar, dass in unserer Stadt auch die Sause zum 15. Bandgeburtstag stattfindet. Dafür haben die Brüder Johannes (Git.), Sebastian (Ges., Git.) und Sascha Madsen (Dr.) sowie Niko Maurer (B.) die Schweden Friska Viljor als Special Guest eingeladen.

5th Avenue, Knust, ab 16,75 €

1990 spielten die Hamburger beim ersten Wacken Open Air. Wer auf klassische Rocksounds steht, ist bei Oliver „Knobel“ Peters (Ges.), Marc Baumgart (Git.), Konrad Kanton (Git.), Adrian Marx (B.) und Ansas Strehlow (Orgel) richtig. Beim Adventskonzert wollen die Local Heroes auch Songs ihres für 2020 geplanten Albums vorstellen.

Ihre Reggae-Version des Beatles-Klassikers „Don´t Let Me Down“ ist live ein Highlight: The Aggrolites, Monkeys Music Club, ab 25,15 €

Der französische Beat-Baumeister feiert mit pumpenden Bässen und pyromanischen Effekten: David Guetta, Barclaycard Arena, ab 55,75 €

Samstag, 30. November

OMD, Grosse Freiheit 36, ab 53,75 €

1978 wurde Orchestral Manoeuvres In The Dark von Andy McCluskey (60, Ges., B.) und Paul Humphreys (59, Key., Ges.) gegründet. Mit „Maid Of Orleans” (1982) oder „Sailing On The Seven Seas” (1991) feierten die Briten Top-10-Hits. Jetzt lassen die Elektro-Veteranen um Martin Cooper (Key.) und Stuart Kershaw (Dr.) alte Zeiten aufleben.

„Die Gefährten“ auf großer Leinwand und in Begleitung eines philharmonischen Orchesters: Der Herr der Ringe – live in concert, Barclaycard Arena, ab 65,50 €

Hamburgs Blues/Rock-Röhre und ihre Band haben „Tricky Thing” sowie bisher unveröffentlichte Songs im Gepäck: Jessy Martens, Knust, ab 24,10 €