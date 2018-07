Konzert-Tipps, 31.07.18

28. Juli 2018

Dienstag, 31. Juli

Goo Goo Dolls, Gruenspan, ab 40,- €

„Iris“ ist ein lupenreiner Hit der 90er – auch wenn es danach verhältnismäßig ruhig um die New Yorker Alternative-Rocker geworden ist. Jetzt kehren die ehemaligen Schulkameraden John Rzeznik (Ges., Git.) und Robby Takac (B., Ges.) live zurück, und schwelgen mit ihren Fans in den „good old times“.

Der Trompeter und ehemalige musikalische Arrangeur des Zirkus Roncalli liefert schwungvollen Jazz, Rock und Funk: Hendrik Schwolow Big Band, Cotton Club, ab 8,- €

