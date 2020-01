KONZERT-TIPPS (27.-31. JANUAR)

Montag, 27. Januar

Poppy Ackroyd, Elbphilharmonie, ab 15,- €

Klassik mit Elektronik und Einflüssen von den Rolling Stones über Bob Dylan bis Mozart und Chopin, ist das Markenzeichen der hübschen Britin. Die 37-jährige Geigerin und Pianistin bearbeitet ihre Instrumente mit Plektren und Schlagzeugsticks.

(Photo:_Maxim Abrossimow)

Musiker mit und ohne Flucht-Hintergrund verbinden beim freien Jammen die Klänge ihrer Heimatländer: Weltkapelle, Bürgerhaus Wilhelmsburg

Dienstag, 28. Januar

Nahawa Doumbia, Kampnagel, ab 16,- €

Die heute 60-Jährige gehört zu den bekanntesten Musikerinnen Westafrikas und hat in den 80ern die sonnige Wassoulou-Musik populär gemacht. Zu groovenden Rhythmen singt Nahawa Doumbia aktuell über afrikanische Geflüchtete in Frankreich.

Das amerikanische Rock´n`Roll-Duo kommt an zwei Abenden (+ 29.01.) mit „swampedelic Blues” in den Kiez-Saloon: Deltaphonic, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Mittwoch, 29. Januar

Eine audio-visuelle Hommage an die britische Rockband Pink Floyd: See you on the dark side of the moon, Planetarium Hamburg, ab 13,- €

Donnerstag, 30. Januar

Jeanette Biedermann, Gruenspan, ab 38,- €

1,52 m geballte Rock-Power zeigte die Sängerin in der sechsten „Sing meinen Song“-Staffel. Aus den Schubladen als Soap- und Pop-Sternchen hat sich die sympathische Berlinerin erfolgreich befreit. Dass Musik ein Teil ihrer „DNA“ ist, beweist die 39-Jährige mit ihrem neuen Album.

Die beiden Österreicherinnen Deniz Malatyali (Ges.) und Cornelia Gass (B.) geben in dem Hardrock-Quintett den Ton an: Cil City, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Der Sänger hiesiger Bands wie Three Wishes oder Inzaine spielt Elbcoast Rock unplugged: Sammy Barry, Marias Ballroom, Eintritt frei

Freitag, 31. Januar

HammerFall, Sporthalle, ab 39,90 €

Mit ihrem elften Album „Dominion“ machen die skandinavischen Power-Metaller klar, wo der Hammer hängt. Joacim Cans (Ges.), Pontus Norgren (Git.), Oscar Dronjak (Git.), Fredrik Larsson (B.) und David Wallin (Dr.) versprechen „die beeindruckendste Tour-Produktion unserer Geschichte.“

(by Robert Tüchi – Picwish Fotodesign)

Die ehemalige HAMBURG-BANDCONTEST Teilnehmerin liefert mit ihrem zweiten Album „Fuel“ den Zündstoff für explosiven Soul und Rock: Sarajane, Rieckhof, ab 17,- €

Der Liedermacher sorgt mit seiner Live-Show ohne festes Programm für „Tohuwabohu“: Götz Widmann, Markthalle, ab 18,- €

(Beitragsnild: by Robert Tüchi – Picwish Fotodesign)