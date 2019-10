Konzert-Tipps (28.-31.10.)

Montag, 28. Oktober

Lauv, Docks, ab 25,- €

Der 25-jährige Wahl-New Yorker Ari Staprans gehört zu den aktuellen Shooting-Stars. Mit seinem Debüt „I Met You When I Was 18“ liefert Lauv (lettisch für Löwe) elektronischen R´n`B und Indie-Pop. Nach dem Support für Ed Sheeran auf dessen Welt-Tournee geht der Sänger mit neuen Songs (u. a. „I´m So Tired“) auf eigene Konzertreise.

credit: Stefan Kohli

Der 77-Jährige war Teil des Pop-Duos Simon & Garfunkel und blickt für „An Evening of Song and Stories“ zurück: Art Garfunkel, Laeiszhalle, ab 38,80 €

Wer verrückte Geschichten mag, ist bei dem amerikanischen Anti-Folk-Star („Engine Of Paradise“) richtig: Adam Green, Stage Club, ab 29,45 €

Credit: Pete Völker

Dienstag, 29. Oktober

Sarah Connor, Barclaycard Arena, ab 50,80 €

Nach 15 Jahren englischer Pop-Karriere sang die 39-Jährige zum ersten Mal in ihrer „Muttersprache“ und schrieb alle Songtexte selbst. Mit dieser Ehrlichkeit feiert Sarah Connor ihre bisher größten Erfolge und liefert neue „Herz Kraft Werke“.

Foto: Nina Kuhn

Der 75-jährige Hamburger spielte Rock mit den Rattles, Psychedelic mit Machines und hauchte alten Shantys neues Leben ein. Jetzt gibt´s „Das Beste zum Schluss“: Achim Reichel, Laeiszhalle, ab 15,80 €

Mittwoch, 30. Oktober

P.O.D., Uebel & Gefährlich, ab 40,15 €

Die christliche Nu-Metal-Band feierte zur Jahrtausendwende mit Hits wie „Youth Of The Nation“ Erfolge. Jetzt haben Paul „Sonny“ Sandoval (Ges.), Marcos Curiel (Git.), Mark „Traa“ Daniels (B.) und Noah „Wuv“ Bernardo (Dr.) ihr neues Album „Circles“ sowie alte Bekannte im Gepäck: Die Alternative-Rocker Alien Ant Farm („Always And Forever“).

Credit: Kevin-Baldes

Aus dem Knast (Körperverletzung) startete der junge Sänger und Rapper seine Karriere mit entspanntem Pop: Dominic Fike, Mojo Club, ab 26,- €

Der ehemalige Gallows-Frontmann beschreit das „End Of Suffering“: Frank Carter & The Rattlesnakes, Markthalle, ab 23,70 €

Donnerstag, 31. Oktober

Yung Hurn, Docks, ab 27,- €

Der 24-jährige Österreicher ist künstlerisch der Falco des Hip Hop. Gegen die schrägen Interviews kommen nur seine außergewöhnlichen Sounds an. Als Cloud-Rap kann man die lässigen Beats bezeichnen, zu denen Yung Hurn noch lässiger rappt („Y“).

Der kanadische Crooner und sein Orchester widmen sich mit Swing und Soul dem „Great American Songbook“: Michael Bublé, Barclaycard Arena, ab 75,86 €

Foto Beitragsbild: Foto: Nina Kuhn