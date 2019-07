Konzert-Tipps (29.07.-31.07.)

24. Juli 2019

Montag, 29. Juli

Allman Betts Band, Markthalle, ab 30,- €

Devon Allman (Git., Ges.) und Duane Betts (Git., Ges.) nehmen sich dem musikalischen Erbe ihrer Väter Gregg Allman und Dickey Betts an. Deren legendäre Southern Blues/Rock-Gruppe The Allman Brothers Band hätte in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Anlass wollen Allman und Betts die Songs der alten Herren spielen, Titel ihrer Soloprojekte sowie gemeinsame Stücke. Unterstützung kommt u. a. von Berry Oakley Jr. (B., Sohn des Allman Brothers Band Bassisten Berry Oakley).

Der britische Sänger sagt, dass eine schwere Keuchhustenerkrankung seine Stimme geprägt hat: James Morrison, Stadtpark, ab 49,50 €

Dienstag, 30. Juli

All Hail The Yeti, headCRASH, ab 19,10 €

Bevor die Kalifornier ihren eigenwilligen Mix aus Country, Stoner Rock und Black Metal auf dem diesjährigen Wacken Open Air zum Besten geben, biegen Connor Garritty (Ges.), Nicholas Diltz (B., Ges.) und Ryan Kittlitz (Dr.) mit „Highway Crosses“ in Hamburg ab.

Mittwoch, 31. Juli

Calexico and Iron & Wine, Stadtpark, ab 42,50 €

2005 veröffentlichten die Alternative-Rocker Calexico und der Singer-Songwriter Iron & Wine (alias Sam Beam) die EP „In The Reins“. Für ihre einzige Deutschland-Show 2019 kommt es auch auf der Bühne zu einem Treffen: Beide Acts werden nicht nacheinander, sondern zusammen auftreten und gemeinsame Songs sowie Auszüge ihrer persönlichen Schaffenskataloge spielen.

Das Herzensprojekt des Frontmanns von Chiles Cumbia-Exportschlager Chico Trujillo: Macha Y El Bloque Depresivo, Cascadas, ab 15,- €

