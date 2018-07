Konzert-Tipps, 05.07.18

3. Juli 2018

Donnerstag, 05. Juli

OXMOX präsentiert: Jaya The Cat, Schanzenzelt, ab 20,- €

Roots-Reggae, Ska und Punkrock sind die Hauptzutaten des Cocktails, den die Amerikaner mit ihrer aktuellen Platte „A Good Day For The Damned“ servieren. Seit 15 Jahren hat die Band um Frontmann Geoff Lagadec (Ges., Git.) ihre Wahlheimat in Amsterdam. Das bunte Flair der holländischen Hauptstadt spiegelt sich in den tanzbaren Sounds.

Parquet Courts, Molotow, ab 22,70 €

Das Brooklyner Post-Punk-Quartett um Andrew Savage (Ges., Git.) ist bekannt dafür, sich mit jedem Album neu zu erfinden. Inspiriert von Punk und Funk saß für „Wide Awake!“ niemand Geringeres als Brian Burton aka Danger Mouse im Produzentensessel.

Sven Panne am Klavier und Robert Trost am Schlagzeug spielen Rock-Chanson: Panne & Trost, Haspa-Filiale Wentorf, ab 10,- €

