Konzert-Tipps der Woche (01.-04.11.)

29. Oktober 2018

Donnerstag, 01. November

Macy Gray, Docks, ab 37,- €

Die markante Stimme aus dem Hit „I Try“ ist unverkennbar. Dabei wird der Gesang der 51-jährigen Grammy-Preisträgerin häufig mit dem von Jazz-Ikone Billie Holiday verglichen. Soul, R&B, Pop, Rock und HipHop bündelt Macy Gray auf ihrem zehnten Album „Ruby“.

Tom Odell, Mehr! Theater, ab 38,05 €

Wenn einem der Sinn nach perfekt komponierten Liedern über gescheiterte Beziehungen steht, ist man bei dem britischen Singer-Songwriter richtig. Der 27-Jährige präsentiert u. a. seinen Breakthrough-Hit „Another Love“.

Das Abschiedskonzert der finnischen Indie-Rocker: Disco Ensemble, Hafenklang, ab 20,- €

Die Hamburgerin verspricht High Energy Soul: Sarajane, Knust, ab 16,75 €

Dub, Blues, Funk und Rock fließen in die moderne Interpretation der traditionellen Tuareg-Musik: Tamikrest, Elbphilharmonie, ab 32,- €

Freitag, 02. November

Annisokay, Logo, ab 19,- €

Diese Post-Hardcore Band glaubt an Happy Ends. Der Name des Quintetts lehnt sich an den Jackson-Hit „Smooth Criminal“ an, in dem die Protagonistin Annie überfallen wird. Sänger Dave Grunewald ist überzeugt: „Ann is okay“. Unlängst hat der deutsche Exportschlager sein neues Album „Arms“ veröffentlicht. Auch die dazugehörige Tour ist mit den amerikanischen Special Guests I Set My Friends On Fire von internationalem Format.

Die Sounds der 80er: Sweet, Extrabreit u. a., Kulturwerft Gollan (Lübeck), ab 50,- €

Neneh Cherry und weitere Künstler gestalten heute und morgen die 9. Festival-Ausgabe: Überjazz, Kampnagel, ab 55,- €

Samstag, 03. November

Das Pack, Markthalle, ab 20,- €

Was vor zehn Jahren noch wie ein exzentrisches Spaß-Projekt wirkte, ist eine ernstzunehmende Band geworden. Unter dem Titel „Intelligentes Leben“ vermischen Pensen Paletti (Git., Ges., Monsters of Liedermaching), Zorro (B.) und Rosi (Dr.) Rock mit Punk und Metal mit Pop.

Der neue Live-Musik-Club in Bargteheide heißt Teufels und eröffnet in den Räumen der Ex-Kult-Disco Cuzco mit den Crazy Crackers und anderen. Betreiber sind Sabine Rosche und Georg Corner (Ex-BaRRock). Eintritt frei.

Sonntag, 04. November

Faun, Mehr! Theater, ab 32,95 €

Von mittelalterlichen Märkten haben es die sechs Bayern auf große Bühnen geschafft. Aktuell zieht die Pagan-Folk-Gruppe mit „XV – Best of Faun“ eine Zwischenbilanz. Zu diesem Anlass kehrt Gründungsmitglied und Sängerin Lisa Pawelke als Gast zurück.

Levellers, Fabrik, ab 35,50 €

2018 steht für die Briten im Zeichen ihres „30th Anniversary“, gekrönt von der Akustik-Platte „We The Collective“. Die Musik der drei Gründungsmitglieder Mark Chadwick (Ges., Git.), Jeremy Cunningham (B.) und Charlie Heather (Dr.) appellierte an das Herz und die Füße.

Der 73-jährige Kanadier verpackt politische Themen in Weltmusik: Bruce Cockburn, Stage Club, ab 37,85 €

Die 27-jährige Kalifornierin war die Pop-Sensation beim Coachella Festival: Hayley Kiyoko, Docks, ab 26,- €

[KS]