Montag, 05. November

OXMOX präsentiert: Video Games Live, Mehr! Theater, ab 36,30 €

Die Emotion eines Symphonieorchesters mit der Energie eines Rockkonzerts und der Interaktivität eines Videospiels. Video Games Live bringt die Sounds aktueller Spiele und legendärer Klassiker auf die Bühne. Tommy Tallarico (50), einer der bekanntesten Videospiel-Komponisten, kreierte die Show und führt als Moderator sowie an der Gitarre durch den Abend.

The Human League, Große Freiheit 36, ab 47,05 €

Von David Bowie als „the sound of the future“ bezeichnet, gehört die britische New-Wave-Band mit ihrem Hit „Don’t You Want Me“ zu den musikalischen Protagonisten der frühen 80er. Jetzt machen die Sänger Phil Oakley, Joanne Catherall und Susan Ann Sulley ihr „Credo“ zum Programm.

Die saarländische HipHop-Crew feiert ihre musikalische Auferstehung: Genetikk, Uebel & Gefährlich, ab 37,15 €

Die kanadischen Death-Metaller spielen ihre Klassiker „Shadows & Dust“ sowie „Serenity In Fire“: Kataklysm, Docks, ab 25,- €

Dienstag, 06. November

Nightwish, Barclaycard Arena, ab 59,96 €

Die finnischen Symphonic-Metaller Floor Jansen (Ges.), Tuomas Holopainen (Key.), Emppu Vuorinen (Git.), Marco Hietala (B., Ges.), Troy Donockley (Tin Whistle) und Jukka Nevalainen (Dr.) feiern das 20-jährige Bandjubiläum mit alten Songs in neuem Gewand („Decades“).

5 Seconds of Summer, Mehr! Theater, ab 48,65 €

Luke Hemmings (Ges., Git.), Michael Clifford (Ges., Git.), Calum Hood (Ges., B.) und Ashton Irwin (Ges., Dr.) lassen musikalisch die Sonne aufgehen. Die australische Pop-Rock-Band hat ihre Hitsingle „Youngblood“ im Gepäck.

Sheffields Metalcore-Götter auf „First Love“-Tour: Bring Me The Horizon, Sporthalle, ab 40,- €

Der 74-jährige Ex-Chicago-Sänger mit seiner siebenköpfigen Band: Peter Cetera, Laeiszhalle, ab 16,80 €

Mittwoch, 07. November

Randy Hansen, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

2017 feierten die ersten beiden Studioalben von Jimi Hendrix ihren 50. Jahrestag. Zu diesem Anlass zollt Randy Hansen den 1967 veröffentlichten „Are You Experienced“ und „Axis: Bold As Love“ live seinen Tribut. Wenn der 63-jährige Gitarrist und Sänger aus Seattle nach Deutschland kommt, wird er von UFO Walter am Bass und Manni von Bohr an den Drums begleitet.

The Cat Empire, Mehr! Theater, ab 41,50 €

Wo immer das Banner mit dem Katzenauge und der Krone über einer Bühne hängt, ist klar: Darunter spielt die Party! Die sechs Australier verknüpfen Elemente aus Reggae, Ska, Funk, HipHop und Rock zu einer tanzbaren Mischung („Rising With The Sun“).

Post-Punk trifft auf türkischen Psych. Neues Bandmitglied ist der Baba-Zula-Mastermind Murat Ertel: Dirtmusic, Nachtasyl, ab 19,80 €

Donnerstag, 08. November

St. Paul & The Broken Bones, Fabrik, ab 29,50 €

Paul Janeway (Ges.), Browan Lollar (Git.), Jesse Phillips (B.), Andrew Lee (Dr.), Al Gamble (Tasten), Jason Mingledorff (Sax.), Chad Fisher (Pos.) und Allen Branstetter (Tromp.) bilden eine der aktuell besten Soul-Bands. Die Jungs aus Alabama liefern Interpretationen von Wilson Picketts‘ „Ninety Nine and a Half“ oder Otis Reddings‘ „Try a Little Tenderness“ sowie Songs des eigenen Longplayers „Young Sick Camellia“.

Das Stuttgarter Gitarrenduo tourte bereits mit Ikonen wie Robert Plant: Kids of Adelaide, Nochtspeicher, ab 19,10 €

Das finnische Melodic Death Metal Sextett liefert die Sounds zur Jahreszeit („The Burning Cold”): Omnium Gatherum, Kaiserkeller, ab 23,20 €

Freitag, 09. November

Black Eyed Peas, Sporthalle, ab 63,20 €

will.i.am (Ges., Klav.), Taboo (Ges., DJ) und apl.de.ap (Ges., Dr.) melden sich mit „Masters of the Sun“ in der Ur-Besetzung zurück. Seit 1995 sind die BEPs aktiv. Zwar hat Sängerin Fergie die Gruppe zugunsten einer Solo-Karriere verlassen, doch die Jungs waren bereits vor ihrem Einstieg (2002) eine weltweit anerkannte HipHop-Größe.

Cro, Barclaycard Arena, ab 42,99 €

Der 28-jährige Deutschrapper hat seine Panda-Maske sowie die aktuelle Platte „tru.“ im Gepäck. Musikalisch geht es back-to-the-roots, auch wenn Hits wie „Traum“ für die Fans nicht fehlen dürfen.

Die schottische Synthie-Formation lädt zum Tanzen ein: Chvrches, Docks, ab 33,- €

Sie haben einen tollen Bandnamen und das Zeug, die nächsten Indie-Folk-Rock-Helden zu werden: Rainbow Kitten Surprise, Molotow, ab 20,25 €

Samstag, 10. November

Bosse, Große Freiheit 36, ab 30,- €

Unser Tagestipp: Der sympathische 38-jährige Braunschweiger ist der Held großer Live-Augenblicke. Man könnte Aki Bosse auch als Rampensau bezeichnen. Bei seinen durchschwitzten Indie-Pop-Konzerten gibt der Sänger stets vollen Einsatz.

Eskimo Callboy, Docks, ab 40,60 €

Sechs junge Musiker aus dem Pott definieren den Metalcore neu. Dabei scheuen sich Sebastian „Sushi“ Biesler (Ges.), Kevin Ratajczak (Ges., Synth.), Daniel Haniß (Git.), Pascal Schillo (Git.), Daniel Klossek (B.) und David Friedrich (Dr.) auch nicht vor Pop-Einflüssen, wie das aktuelle Werk „The Scene“ beweist.

„Wer tanzt, stirbt nicht!“ behaupten die acht Mittelalter-Musiker: Saltatio Mortis, Mehr! Theater, ab 30,- €

Frontmann Stephan „Rollo“ Rollinger und Co. spielen deutschsprachigen Rock: Rokkinger, Teufels (Bargteheide)

Schwedisch-norwegischer Crossover-Rock mit Sänger Zak Tell (47): Clawfinger, Gruenspan, ab 28,- €

Charly Beutin (Ges., Git.), Bernd Ohnesorge (B.), Eiko Krämer (Git.), Manne Kraski (Git.) und Jörg Berger (Dr.) spielen „Was nun?“: 40 Jahre Charly Schreckschuss Band, Zinnschmelze, ab 15,- €

Das Jazz-Quintett aus der Schweiz vereint männlichen und weiblichen Gesang: Ikarus, Kulturladen St. Georg

Sonntag, 11. November

The Dire Straits Experience, Große Freiheit 36, ab 46,90 €

Die Auflösung der britischen Kult-Rockband („Sultans of Swing“) liegt mehr als 20 Jahre zurück. Jetzt wollen der ehemalige DS-Saxophonist Chris White und Sänger Terence Reis die legendären Songs wieder auf die Bühne bringen.

Welshly Arms, Logo, ab 32,30 €

Das Sextett aus Ohio veröffentlichte mit „Legendary“ eine Single, deren Text klingt wie eine Ode auf die eigene Genialität. Tatsächlich wuchs der Song peu à peu zu einem weltweiten Top-10-Hit. Jetzt legen die Blues-Rocker um Sam Getz (Ges., Git) nach.

Der Hamburger Liedermacher ist Olli „Dittsche“ Dittrichs Counterpart: Jon Flemming Olsen, Schmidtchen Theater, ab 16,50 €

