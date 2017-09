OXMOX – Weekend – Tipps: KONZERTE AM WOCHENENDE

8. September 2017

Ein spannendes Musikwochenende steht auf dem Plan. Das Highlight: Mit Sicherheit der langerwartete Auftritt der Rolling Stones auf der Festwiese im Stadtpark. Außerdem schaut Hein Cooper im Nochtspeicher vorbei und die drei Stuttgarter von Freundeskreis spielen im Stadtpark.

Freitag, 8. September:

Stefan Gwildis, Laeiszhalle, ab 22,15€

In 20 Jahren hat Stefan Gwildis 10 Alben und drei DVD’s rausgebracht. Er erreichte mit der NDR-Bigband Goldstatus und ist neben Joja Wendt und Rolf Clausen einer der „Söhne Hamburgs“ Mit „Alles dreht sich“ kommt Gwildis nun in Laeiszhalle um neue Texte und frische Melodien aus Soul und Jazz auf der Bühne zu präsentieren. Der Hamburger schafft es, seine Liebe zur Musik bis in die letzten Reihen des Saals spürbar zu machen – „Alles dreht sich“ um die Musik.

Tipsy Apes, Am Radeland 23, For Free

Die Jahreparty der Tipsy Apes lockt Metaller nach Moorburg, um unter freiem Himmel zu Headbangen. Von Freitag bis Samstag wird ein buntes Programm geboten. Samstag spielen u.a. Paragon, die live durch eine unglaubliche Energie überzeugen.

Stereofysh, Mojo Jazz Café, 13,90€

„Ohana“ ist hawai’ianisch und steht für die Bedeutsamkeit der Verbindung von Familie und Freunden, den Zusammenhalt über Generationen hinweg. „Ohana“ heißt auch das neue Album von Stereofysh, in welchem das Familientrio von Leichtigkeit und Schwere in und um uns herum erzählt. Melodische Electro-Beats gepaart mit Songwriting der Extraklasse – ein Plädoyer für den Optimismus und gegen das Jammern.

Samstag, 9. September:

The Rolling Stones, Festwiese im Stadtpark, ab 85€

Fast 300 Jahre haben die Opas und Uropas um Mick Jagger (74, Ges.) zusammen auf dem Buckel. Im September und Oktober wollen sie es noch mal wissen und kommen für drei Konzerte nach Deutschland und feiern ihren Touauftakt in Hamburg. Das Besondere: Zum ersten Mal seit 28 Jahren wird wieder die große Festwiese im Stadtpark bespielt. Zuletzt tat dies Pink Floyd ’89. Bis zu 85.000 Zuschauer werden dabei sein, wenn Jagger zusammen mit Keith Richards (73, Git.), Charlie Watts (76, Dr.) und Ronnie Wood (70, Git.) die Bühne mit Klassikern aus der über 50-jährigen Bandgeschichte und einigen Überraschungen zum Beben bringt. Außerdem dabei sind u.a. Darryl Jones (56, B.), Chuck Leavell (65, Key.) und Lisa Fischer (58, Ges.). Als Support wird das Quartett von Kaleo über die Bühne fegen.

Azad, Gruenspan, 23,80€

18 Monate nach seinem Platz-1-Comback-Album veröffentlicht der Frankfurter Rapper seine neue Platte „NXTLVL“. Trotz für ihn unüblicher Nuancen ist der klassische Azad-Sound erkennbar: Tiefe Stimme, harte Punchlines und seit kurzem eben Trap-lastige Beats. Neu – aber irgendwie auch nicht. Im Gruenspan präsentiert er neben seinen neuen musikalischen Einflüssen und Tracks wie „Nach Vorn“ und „In der Hood“ hoffentlich auch den einen oder anderen Klassiker.

Sonntag, 10. September:

Hein Cooper, Nochtspeicher, 19,60€

Der Songwriter aus New South Wales brachte 2015 seine Debüt-EP in Australien und Kanada raus, 2016 kam das Debüt-Album „The Art Of Escape“. Vielbeachtet und als Newcomer, ging er u.a. mit Lukas Graham und Kim Churchill auf Tournee. Mit Songs wie „Rusty“ oder „All My Desires“ kommt er im September mit neuen Programm.

Freundeskreis, Stadtpark Freilichtbühne, 49,90€

20 Jahre Bandgeschichte wollen gefeiert werden – deshalb spielen Max Herre, Don Philippe und DJ Friction 2017 einige exklusive Konzerte. In Hamburg hatten die drei Pech, dass parallel zu ihrem geplanten Konzert am 9. September die Altmeister der Rolling Stones ebenfalls im Stadtpark spielen. Weil der Ausweichtermin am 14. recht zügig ausverkauft war, gibt es am 10.09. eine Zusatzshow. Es kann also gleich zweimal zu „A-N-N-A“, „Esperanto“ und co. gefeiert (oder wahlweise gekuschelt) werden.

