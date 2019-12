Mittwoch, 01. Januar

Love Newkirk, Altonaer Theater, ab 28,- €

Das Neujahrskonzert „The Spirit of Love“ ist seit 15 Jahren ein Highlight. Gastgeberin Love Newkirk (u. a. Love´Secret, Käptn Kaos Club) führt charmant und stimmungsvoll durch die Greatest-Hits aus Gospel, Soul und Jazz. Unterstützt von einer Live-Band und Sängerin Queen Yahna als Special Guest.

Tommy Schneller & Jan Fischer Bluesband, Cotton Club, ab 17,- €

Für einen musikalischen Start ins neue Jahr sorgt traditionell auch Hamburgs Pianist Jan Fischer mit seiner Band – Martin Friedenstab (Git., Ges.), Dirk Vollbrecht (B.), Jochen Reich (Dr.). Sänger/Saxophonist Tommy Schneller komplettiert die Blues-Besetzung. Der 50-jährige Osnabrücker groovt „wie Hölle“ und hat den nötigen „Rotz in der Kanne“.

Donnerstag, 02. Januar

De-Phazz & STÜBAphilharmonie, Laeiszhalle, ab 28,50 €

Die „Godfathers of Lounge“ treffen auf ein Sinfonieorchester: Nachdem die STÜBAphilharmonie u. a. mit Singer-Songwriter Clueso (39) erfolgreich auf Tournee war, verbinden Klangkünstler Pit Baumgartner (61) und seine Mitstreiter ihren Groove mit Klassik („De Capo“).

Profis und Einsteiger treffen sich immer donnerstags in Hamburgs kultigem Jazz-Keller: Jam Session, Birdland, Eintritt frei

Freitag, 03. Januar

Die Toten Ärzte, Logo, ab 12,- €

Seit einem Jahr ist Musical-Darsteller Sebastian Zierof (u. a. Udo in „Hinterm Horizont“) der Mann am Mikro der Cover-Rocker. Wie die Toten Ärzte mit ihrem neuen Sänger operieren, kommt bei vielen Fans an. Jey Petersen (B., Ges.), Stephan Capser (Git., Ges.), Martin Stieber (Dr.) und Basti heizen an zwei Tagen (+ 04.01.) mit ihrem Mix der besten Tote Hosen– und Ärzte-Songs ein.

Um 15:30 und um 20 Uhr präsentiert Hamburgs Piano-Virtuose seine verspielten Versionen großer Hits von Ed Sheeran bis Mozart: Joja Wendt, Elbphilharmonie, ab 43,55 €

Samstag, 04. Januar

Kool Savas, Grosse Freiheit 36, ab 35,- €

Nach einer gemeinsamen Tour mit Sido geht der „King of Rap“ wieder solo auf Reisen. Im Gepäck hat der 44-jährige HipHopper sein neues Album „KKS“. Der Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter stammt aus einem engagierten Elternhaus. Auch Kool Savas behandelt sozialkritische Themen und lebt u. a. seit seinem 18. Lebensjahr vegetarisch.

Die hawaiianische Songwriterin (30) ist bekannt für ihren wilden und innovativen Stil auf der Ukulele: Taimane, Hebebühne, ab 17,- €

John Law (Git.), Nils Taby (Dr.), Kurt Buschmann (Sax.) u. a. spielen Rock´n`Roll und Oldies: All Stars, Chattahoochee, Eintritt frei (Hut)

Sonntag, 05. Januar

Eine fünfköpfige Band und irische Tänzer feiern die Musik der grünen Insel – mit Hits von The Cranberries bis U2: Dublin Nights, Kampnagel, ab 45,90 €