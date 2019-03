Konzerte der Woche (01.-07.04.)

31. März 2019

Montag, 01. April

The Kooks, Sporthalle, ab 39,- €

Luke Pritchard (Ges., Git.), Hugh Harris (Git., Ges.), Peter Denton (B., Ges.) und Alexis Nunez (Dr.) halten ihren Status im britischen Gitarrenpop. Mit fünf Alben in 15 Jahren ist das Quartett alles andere als „Naive“.

Marco Mendoza, Logo, ab 15,- €

„Viva La Rock“ ist das Motto des 55-jährigen Amerikaners. Der Bassist hat mit seinem Tieftöner u. a. Whitesnake, Thin Lizzy oder Journey unterstützt und ist mit The Dead Daisies aktiv. Jetzt spielt Mendoza solo in Hamburgs lautester Sauna.

Die deutsche Dark-Wave-Band spielt „Acoustica“ durch drei Dekaden ihres Schaffens: Deine Lakaien, Laeiszhalle, ab 16,70 €

Der Los Bastardos Finlandeses-Frontmann heute und morgen solo und akustisch: Bryan Jones, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

Dienstag, 02. April

The Specials, Grosse Freiheit 36, ab 36,- €

In den 70ern gehörten die britischen 2-Tone-Helden zu den angesagtesten Bands. Die Originalmitglieder Terry Hall (Ges.), Horace Panter (B.) und Lynval Golding (Git.) strahlen bis heute Rude-Boy-Coolness aus. Auch der von Ska und Reggae beeinflusste Sound scheint nicht zu altern („Encore“).

Hugo Helmig, Nochtspeicher, ab 18,- €

Mit seiner Debütsingle „Please Don’t Lie“ schaffte der 20-jährige Däne den Durchbruch. Sein Popsong war in Helmigs Heimat der meistgespielte Titel des Jahres 2017. Jetzt hat der Singer-Songwriter den dazugehörigen Longplayer „Juvenile“ im Gepäck.

Als Sänger und Gitarrist liefert der „Honest Man“ erdigen Soul und Blues: Matt Andersen, Elbphilharmonie, ab 32,- €

Hamburgs Radio- und TV-Sender feiert sein Jubiläum mit Live-Musik (u. a. Aroma) und Aftershow-Party: 15 Jahre TIDE, Gruenspan, ab 10,- €

Mittwoch, 03. April

Wolf & Moon, Nochtwache, ab 12,- €

Als Stefany June kennt man die 31-jährige Sängerin von ihrer Teilnahme beim HAMBURG-BANDCONTEST. Inzwischen bildet sie mit dem Sänger und Gitarristen Dennis ein modernes Storytelling-Nomaden-Duo. Mit ihrem Debüt „Before It Gets Dark“ reisen die Beiden um die Welt.

LEA, Grosse Freiheit 36, ab 25,- €

Seit die aus Kassel stammende Musikerin über YouTube bekannt wurde, hat sich ihr Popsong „Leiser“ zum Hit entwickelt. Jetzt singt die 26-Jährige „Zwischen Meinen Zeilen“.

Der Hollywood-Star (52) mit seinem zweiten Americana-Album „Reckless & Me“: Kiefer Sutherland, Stage Club

Der im Libanon geborene Geiger pendelt zwischen klassischer Musik und spanischem Flamenco: Ara Malikian, Laeiszhalle, ab 15,65 €

Die norddeutschen Küstenrocker kennt man u. a. seit ihrer Teilnahme am HAMBURG-BANDCONTEST: Nordward Ho, Teufels (Bargteheide)

Donnerstag, 04. April

Panic! At The Disco, Barclaycard Arena, ab 59,25 €

Nachdem Frontmann Brendon Urie als Charlie Price im Broadway-Musical „Kinky Boots“ zu sehen war, präsentieren die US Alternative-Rocker ihr sechstes Studiowerk. „´Pray For The Wicked` ist die Platte, die mir am meisten Spaß bereitet“, sagt der 31-jährige Sänger, Gitarrist und Keyboarder.

The Neal Morse Band, Markthalle, ab 35,- €

Die amerikanischen Prog-Rocker Neal Morse (58, Ges., Git., Key.), Mike Portnoy (Dr., Ges.), Randy George (B.), Bill Hubauer (Key., Ges.) und Eric Gillette (Git., Ges.) mit der Show zu ihrem neuen Doppel-Konzeptalbum „The Great Adventure“.

„To Syria, With Love“ ist eine Ode an die Heimat des 53-jährigen Elektro-Musikers: Omar Souleyman, Gruenspan, ab 24,90 €

Freitag, 05. April

Ripe & Ruin, Molotow, ab 12,- €

Anfang des Jahres veröffentlichte das auf St. Pauli lebende Alternative Rock-Trio seine EP „Breaking Circles“. Die treibenden Sounds verstehen Gordon Domnick (Ges., B.), Florian Kaninck (Git.) und Jannis Balzer (Dr.) als Wegweiser für ihr geplantes Debütalbum.

Querbeat, Docks, ab 24,- €

Die 13-köpfige Brasspop-Gruppe fing mit Auftritten beim Kölner Karneval an. Inzwischen hat die Ex-Schülerband mit „Randale & Hurra“ auch überregional Bühnen erobert. Den Gute-Laune-Sound gibt’s heute und morgen in Hamburg.

Gerry McAvoy (B.) und Marcel Scherpenzeel (Git.) mit ihrem Blues-Rock-Tribut an Rory Gallagher: Band of Friends, Downtown Bluesclub, ab 21,60 €

Die 48-jährige Schauspielerin und Silly-Sängerin hantiert solo mit ihrem „Werkzeugkasten“: Anna Loos, Mojo Club, ab 29,30 €

Samstag, 06. April

Matt Andersen, ElbphilharmonieKissin´ Dynamite, Markthalle, ab 25,- €

Johannes (Ges.) und Ande Braun (Git.), Jim Müller (Git.), Steffen Haile (B.) sowie Andi Schnitzer (Dr.) versorgen die Rockwelt mit „Ecstasy“. Auf ihrem neuen Album gelingt den Schwaben der Spagat zwischen modernen Sounds und zeitlosen Hymnen. Support kommt von den Kaliforniern John Diva & the Rockets of Love.

Long Distance Calling, Kulturkirche Altona, ab 35,35 €

Die Münsteraner Postrocker haben sich zum 10-jährigen Jubiläum von „Avoid The Light“ etwas Besonderes überlegt: „In stimmungsvollen Venues wollen wir erstmals bestuhlte Konzerte spielen. Mit handverlesenen Gästen und einer maßgeschneiderten Lightshow.“

Die 39-jährige Powerfrau singt, tanzt und plaudert aus dem Nähkästchen („Die Liebe Siegt Sowieso“): Maite Kelly, Mehr! Theater, ab 39,90 €

Das Gitarrenfestival „Four Styles“ bringt Musiker unterschiedlicher Genres zusammen: Ian Melrose, Heiko Ossig, Rüdiger Krause und Nikos Tsiachris, Laeiszhalle, ab 30,- €

Sonntag, 07. April

Samsas Traum, Markthalle, ab 28,- €

Das rockige Musikprojekt ist die kreative Spielwiese von Alexander Kaschte (41, Ges.), zu der er immer neue Künstler einlädt. Aktuell den Doro Pesch-Gitarristen Luca Princiotta (36).

Eine neue Musikwelle rollt aus Frankreich an, zu deren Vorreitern das Elektro-Chanson-Duo gehört: Hollydays, MS Stubnitz, ab 15,- €

