KONZERT-TIPPS: 06.-12. Januar

Montag, 06. Januar

Kat Frankie, Elbphilharmonie, ab 32,25 €

Seit 15 Jahren lebt die australische Singer-Songwriterin und Gitarristin in Berlin. Musikalisch trat die 41-Jährige u. a. mit Olli Schulz („Feelings Aus Der Asche“) sowie Casper und Marteria („Denk An Dich“) in Erscheinung. Jetzt präsentiert Kat Frankie mit sieben weiteren Sängerinnen eine A-cappella-Show unter dem Motto „Bodies“.

Dienstag, 07. Januar

The Music of John Williams, Laeiszhalle, ab 52,70 €

Der 87-jährige New Yorker gehört zu den erfolgreichsten Filmkomponisten. John Williams vertonte fast alle Kino-Erfolge von Steven Spielberg seit „Der Weiße Hai“ (1975). Auch die Sounds zu u. a. „Star Wars“, „Indiana Jones“ oder „Harry Potter“ stammen aus der Feder des Oscar-Preisträgers. Jetzt gibt es die bekannten Melodien im Konzert mit einem philharmonischen Orchester unter der Leitung von Franz Bader. John Williams geht übrigens so gut wie nie ins Kino.

Der Songschreiber (u. a. Die Orsons, Cro) operiert mit seiner markanten Stimme „am faulen Zahn der Zeit“: Tristan Brusch, Prinzenbar, ab 19,- €

Mittwoch, 08. Januar

Vanesa Harbek, Music Star Norderstedt

Die blonde Argentinierin präsentiert ihren Blues mit Gitarre und Trompete. Verstärkt durch Lukasz Gorczyca (B.) und Tomek Dominik (Dr.) liefert die Sängerin außerdem leidenschaftlichen Tango und südamerikanisches Temperament.

Donnerstag, 09. Januar

The New Roses, Markthalle, ab 25,- €

Von Wiesbaden in die Welt: Mit ihrem Stadionrock („Nothing But Wild”) machen sich Timmy Rough (Ges., Git.), Norman Bites (Git.), Hardy (B.) und Urban Berz (Dr.) international einen Namen. Zum Beispiel auf dem französischen Hellfest oder beim Sweden Rock. The New Roses holen ihr für letzten Oktober geplantes Konzert nach.

Auf seiner Akustik-Tour wird der Rocksänger von Talenten an der Harp (Chris Kramer) und Gitarre (Sean Athens) sowie dem deutschen Meister im Beatboxing (Kevin O Neal) begleitet: Thomas Godoj, Stage Club, ab 28,20 €

Freitag, 10. Januar

Mono & Nikitaman, Uebel & Gefährlich, ab 22,70 €

„Nie So Sein Wie All Die Anderen“ ist das Tour-Motto der Wahl-Berliner. Mit kritischen Texten und kraftvollen Bässen bewegt das Reggae/Pop-Duo die Gehirnzellen und Tanzbeine. Mono & Nikitaman singen von „Dosenbier Und Zärtlichkeit“ und finden „Kein Weed (Ist Auch Keine Lösung)“.

Die Genre-Größen haben bereits mit Stars wie Aretha Franklin oder Whitney Houston gesungen: New York Gospel Stars, St. Michaelis, ab 16,- €

Mit Songs und Geschichten geben Manfred Maurenbrecher u. a. einen kabarettistischen Rückblick auf das Jahr 2019: Das Jahresendzeitteam, Polittbüro, ab 20,- €

Samstag, 11. Januar

Jan Plewka singt Rio Reiser, Fabrik, ab 28,- €

Wenn der Selig-Sänger die Songs von Rio Reiser auf die Bühne bringt, covert er nicht, sondern lebt die Musik. Mit seiner kratzig-charismatischen Stimme und dem Groove der Schwarz-Roten Heilsarmee (Marco Schmedtje – Git, Dirk Ritz – B., Lieven Brunckhorst – Tasten, Martin Engelbach – Dr.) feiert der 49-Jährige den unvergessenen Rock-Poeten („Für Immer Und Dich“).

Punk Rock aus Hamburg trifft auf Hardcore Punk aus Bremen und Oldschool Punk aus Berlin: Blanker Hohn, Nebenwirkung, Bad Brians, Hafenklang, ab 10,- €

Suzie (Ges.), Franny (Git.) und Knut Hartmann (Git.) feiern als „Beatniks von der Binnenalster“ ihr 15-jähriges Jubiläum: Suzie & The Seniors, Downtown Bluesclub, ab 17,20 €

Sonntag, 12. Januar

Damian Lynn, Nochtwache, ab 16,- €

Wie aus dem Klang eines schließenden Auto-Handschuhfachs Popmusik wird, weiß der 28-jährige Schweizer. Die neue Single „Wait“ ist ein gelungener Ohrwurm, dessen Songtitel durch clever eingebaute Stopps unterstrichen wird.

