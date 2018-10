Konzerte der Woche 08.-14.10.

5. Oktober 2018

Montag, 08. Oktober

Haiyti u. a., Uebel & Gefährlich, ab 17,- €

Die 25-jährige Hamburgerin hat sich mit „Montenegro Zero“ Fans wie Deichkind oder Fatih Akin gemacht. Aufgewachsen in St. Pauli hat Haiyti gelernt, sich im Deutschrap zu behaupten. Mit der Flensburgerin Antifuchs („Stola”) und weiteren Genre-Kollegen wird auf der „Musikexpress Klubtour“ die Zukunft des HipHop gefeiert.

Der Multiinstrumentalist mit Gute-Laune-Blues: Frank Plagge, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

Dienstag, 09. Oktober

Jason Derulo, Barclaycard Arena, ab 46,50 €

Eigentlich wollte der 29-jährige Popstar („Want To Want Me“) seine Gesangs- und Tanzkünste bereits im Frühling live präsentieren – dann hielt Derulo die Arbeit an seinem neuen Album auf. Jetzt hat der Chartstürmer aus Florida neues Hitmaterial im Gepäck.

Julia Engelmann, Laeiszhalle, ab 28,80 €

Die 26-jährige Pop-Poetin wurde durch einen YouTube-Clip mit ihrem Text zum Lied „On Day/Reckoning Song“ über Nacht berühmt. Inzwischen hat die Bremerin drei Bücher und ihre erste CD „Poesiealbum“ veröffentlicht.

Die britische Pop-Sängerin (57) feiert die „Kids In America“: Kim Wilde, Große Freiheit 36, ab 46,90 €

Der Filmmusik-Komponist von „Bambi“ und weiteren Disney-Klassikern: Bruce Broughton, Elbphilharmonie, ab 91,25 €

Mittwoch, 10. Oktober

Life Of Agony, MS Stubnitz, ab 25,- €

Mit „A Life Where Theres No More Pain“ zeigen Mina Caputo (44, Ges.) und ihre Jungs, dass sie weiterhin zu den wichtigsten Bands des Alternative Metal gehören. In Hamburg spielen die Amerikaner im stählernen Bauch der MS Stubnitz. Special Guest sind Billy Bio, das neue Projekt von Biohazard-Frontmann Billy Graziadei (49, Ges., Git.).

Dub FX, Große Freiheit 36, ab 27,10 €

Wenn man Glück hat, kann man Benjamin Stanford (35) live auf der Straße erleben: Mit seiner Loopstation verwandelt der australische Beatboxer jede Fußgänger- in eine Partyzone. Jetzt gibt´s den Reggae, Dub, HipHop und Drum’n’Bass des dritten Studioalbums „Thinking Clear“.

Das Quartett ist die neue britische Alternative-Hoffnung: Palace, Molotow, ab 24,85 €

Der Dead Daisies-Basser mit seinem Solo-Album „Viva La Rock”: Marco Mendoza, Hard Rock Café

Donnerstag, 11. Oktober

OXMOX präsentiert: Halestorm, Markthalle, ab 29,50 €

Im männerdominierten Hardrock überzeugt dieses Quartett mit einer starken Frontfrau: „Lzzy“ (34, Git., Ges., Klav.) und Bruder Arejay Hale (Dr.) gründeten ihre Band vor rund 20 Jahren. Ihr kraftvoller Stil brachte den Amerikanern bereits einen Grammy in der Kategorie „Best Hard Rock/Metal Performance“ ein. An diesen Erfolg wollen Halestorm mit dem neuen Album „Vicious“ anknüpfen.

Per Gessle´s Roxette, Laeiszhalle, ab 49,65 €

„Listen To Your Heart“ und weitere Hits machten die Schweden zu einem der erfolgreichsten Pop-Duos der 90er. Nachdem Sängerin Marie Fredriksson einen Hirntumor besiegte, hat die 60-Jährige bis heute mit den Folgen zu kämpfen und kann nicht mehr auf Tour gehen. Ihr musikalischer Partner Per Gessle (59, Ges., Git.) hält die gemeinsame Musik solo am Leben.

Zum 18. Geburtstag veröffentlichte der deutsche Popstar sein zweites Album „Deja Vu“: Mike Singer, Docks, ab 43,30 €

Das Dream-Pop-Duo aus Baltimore thematisiert den Kampf um Frauenrechte: Beach House, Kampnagel, ab 29,- €

Freitag, 12. Oktober

Konstantin Wecker, Laeiszhalle, ab 30,95 €

Seit mehr als vier Jahrzehnten zählt der 71-jährige Münchener zu den wichtigsten deutschen Liedermachern. „Poesie und Widerstand“ heißt sein neues Album, das auch als Wecker´s Lebensmotto durchgehen könnte: „Ich wollte immer Liebeslieder schreiben, doch meine Wut über Neid, Hass und Profitgier zwingen mich dazu, mich mehr denn je einzumischen.“

Kodaline, Docks, ab 24,- €

Die irische Alternative-Rockband hat ihre dritte Platte veröffentlicht. Große Melodien und große Gefühle bündeln Steve Garrigan (Ges.), Mark Prendergast (Git.), Jason Boland (B.) und Vinny May (Dr.) unter dem Titel „Politics of Living“.

Der 38-Jährige gehört zu einer neuen Generation von US-Singer-Songwritern: Kurt Vile & the Violators, Gruenspan, ab 27,15 €

Österreichs Pop-Schlager-Export feiert ein „Gipfeltreffen“: DJ Ötzi, Große Freiheit 36, ab 39,90 €

Samstag, 13. Oktober

OXMOX präsentiert: Three Days Grace, Docks, ab 33,70 €

In ihrer kanadischen Heimat zählen Matt Walst (Ges., Git.), Barry Stock (Git.), Brad Walst (B., Ges.) und Neil Sanderson (Dr., Key., Ges.) zu den aktuell beliebtesten Rock-Acts. Auch der Wechsel des Frontmanns tat dem Erfolg keinen Abbruch, wie das sechste Studiowerk „Outsider“ beweist.

George Ezra, Sporthalle

Mit „Wanted On Voyage“ war der 25-Jährige auf großer Welttournee. Direkt im Anschluss legt der britische Singer/Songwriter die zweite Platte „Staying At Tamara’s“ und neue, ohrwurmverdächtige Songs („Shotgun“) nach.

Die kanadische Country-Musikerin (53) tritt mit ihrer LP „Now“ zurück ins Rampenlicht: Shania Twain, Barclaycard Arena, ab 69,60 €

Leo Lyons (B., Ten Years After), Joe Gooch (Git., Ges.) und Damon Sawyer (Dr.) spielen Blues-Rock: Hundred Seventy Split, Downtown Bluesclub, ab 21,60 €

Die Hamburger haben mehr als 25 Jahre Band-Erfahrung im Gepäck: Blues Package, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

Sonntag, 14. Oktober

ASP, Große Freiheit 36, ab 32,- €

2008 veröffentlichten Alexander „Asp“ Spreng (46, Ges.) und seine Gothic-Novel-Combo ihr Erfolgswerk „Zaubererbruder – Der Krabat-Liederzyklus“. Anlässlich des 10. Jubiläums werden die Musiker ihre Interpretation der Sage um den Zauberlehrling Krabat zum ersten Mal komplett auf die Bühne bringen.

Das britische Progressive Metal-Quintett zelebriert seine „Legends Of The Shires“: Threshold, Markthalle, ab 20,- €

Die „kosmische Chartshow“ bietet Songs von U2 bis Linkin’ Park: Rockstars Reloaded, Planetarium Hamburg, ab 13,- €

