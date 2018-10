Konzerte der Woche 15.-21.10.

12. Oktober 2018

Montag, 15. Oktober

Killing Joke, Markthalle, ab 29,- €

Die Post-Punk-Band hat sich innerhalb von 40 Jahren Kultstatus erspielt. Der prägende Gesang von Jaz Coleman (58) und die brachialen Live-Auftritte machten die Briten weltbekannt. Ihr Jubiläum feiern Killing Joke mit dem aktuellen Album „Pylon“. Special Guest: Turbowolf

Das isländische Trio huldigt den Rocklegenden der 70er: The Vintage Caravan, Molotow, ab 17,95 €

Die ehemaligen HAMBURG-BANDCONTEST Kandidaten spielen Deutschpop mit Bläsern: Schmidt, Prinzenbar, ab 10,- €

Dienstag, 16. Oktober

LaBrassBanda, Große Freiheit 36, ab 34,- €

Die bayerischen Volksmusik-Berserker nahmen den Titel ihrer CD „Around The World“ wörtlich und tourten von Vietnam über Hongkong nach Australien und Amerika bis Brasilien und Marokko. Jetzt bringen Stefan Dettl (37, Ges., Tromp.) und Co. ihren tanzbaren Ska, Reggae und Punk nach Hamburg.

Samy Deluxe u. a., Mojo Club, ab 25,- €

Freestyle ist die Kunst, Reime spontan auf einem Beat zu improvisieren. Bei der „Freestyle Live Session“ treffen drei Könner dieses Fachs aufeinander: Der Hamburger Samy Deluxe, David Pe (Facharzt für Allgemeinmedizin) und Roger Rekless werden von einer Liveband begleitet.

Die deutschen Power-Metaller um Mat Sinner (Ges., B., feiert am 16. Oktober seinen 55. Geburtstag) zelebrieren die „Apocalypse“: Primal Fear, Markthalle, ab 25,- €

Buzz Osborne (Ges., Git.) und Co. gehören zu den Vorreitern der Seattle-Grunge-Bewegung: The Melvins, Logo, ab 24,- €

Mittwoch, 17. Oktober

Sasha, Mehr! Theater, ab 46,90 €

Bevor er in Kürze Vater wird, geht der 46-jährige Singer-Songwriter als „Schlüsselkind“ auf Tour. Nach seinen Erfolgen als internationaler Popstar und Rockabilly-Rocker musiziert Sasha jetzt deutschsprachig.

Die Holländerin mit dem kahlrasierten Schädel singt ihren Soul: Kovacs, Gruenspan, ab 32,05 €

Der 62-Jährige gehörte mit The Adverts zu den Vorreitern der britischen Punkrock-Bewegung: TV Smith, Hafenklang, ab 10,- €

Die Kölner Indie-Folker präsentieren ihr zweites Album „The Benefit of Doubt“: We Used To Be Tourists, Ex-Sparr

Donnerstag, 18. Oktober

Glenn Hughes, Fabrik, ab 37,- €

Der ehemalige Deep Purple-Bassist und Sänger (66) verspricht eine Live-Hommage an seine Zeit in der britischen Kultband („Smoke on the Water“). Begleitet wird „The Voice Of Rock“ von Soren Anderson (Git.), Jesper Bo Hansen (Key.) und Fernando Escobedo (Dr.).

Der neuseeländische Singer-Songwriter (Alle Farben „She Moves“) präsentiert seinen „Plan A“: Graham Candy, Knust, ab 22,70 €

Britischer Indie-Rock mit charismatischer Frontfrau: Pale Waves, Molotow, ab 18,30 €

Freitag, 19. Oktober

Die Happy, Gruenspan, ab 27,- €

Auch wenn Sängerin Marta (44) inzwischen wieder in ihrer Heimatstadt Prag lebt, werden die Alternative-Rocker nicht müde, immer mal wieder gemeinsam zu spielen. Heute feiern Die Happy ihre silberne Band-Hochzeit.

Freitag, 19.10.

Freya´s Beatclub, BaRRock

Die Österreicherin Freya Wippich (66, Ges., Perc.) wurde als Teenager bei einem Talentwettbewerb entdeckt, spielte im Musical „Hair“ und sang u. a. mit Udo Lindenberg. 2016 gründete sie mit Manfred Kanduth (Ges., Git., B.) Freya´s Beatclub. Starke Unterstützung kommt von den Gastsängerinnen Rale Oberpichler (Paso Doble) und Jennifer Böttcher (Charade) sowie der Hamburger Coverband Freeport 5.

Die NRW-Punkrocker spielen ihre „Trinkhallenhits“: Betontod, Mehr! Theater, ab 32,95 €

Die Punk-/Hardcore-Vertreter setzen musikalisch politische Statements: Anti-Flag und Silverstein, Fabrik, ab 31,30 €

Feucht-fröhliche Schlager-Sause: Andreas Gabalier, Barclaycard Arena, ab 52,50 €

Samstag, 20. Oktober

John Butler Trio, Mehr! Theater, ab 39,- €

Der ehemalige Straßenmusiker verbindet Folk, Rhythm’n’Blues und Roots Rock mit moderner Frische. Die aktuelle Veröffentlichung („Searching For Heritage 1996-2016“) des 43-jährigen Australiers ist eine neu bearbeitete Version von Butler´s erster Demokassette.

Jan Plewka, Mischa Gohlke u. a., Fabrik, ab 17,- €

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, geht das „Grenzen sind relativ“-Festival in die zweite Runde. Mehr als 80 Künstler, Aussteller und Kooperationspartner feiern die Vielfalt der Kreativität und Menschen. Mit Live-Musik, Theater, interaktiven Erlebniswelten, einer Network-Area und großer Aftershowparty.

Die Berliner Bodypopper haben ihre Klassiker einem Update unterzogen: And One, Große Freiheit 36, ab 32,- €

Der Dortmunder Sänger/Gitarrist präsentiert seinen Alternative-Rock: Marius Tilly, Downtown Bluesclub, ab 11,70 €

20 Locations laden zur 8. SuedKultur Musicnight nach Hamburg-Süd ein: U. a. Rebel´s Reunion, Marias Ballroom, ab 5,- €

Sonntag, 21. Oktober

Fehlfarben, Monkeys Music Club, ab 31,60 €

Peter Hein (61, Ges.) und seine Mitstreiter bilden eine der einflussreichsten hiesigen Punkbands. Mehr als dreißig Jahre nach ihrem Debüt „Monarchie und Alltag“ wollen die Fehlfarben zeigen, dass sie es noch draufhaben.

Britischer Hardrock unter dem Titel „White Trash Blues“: The Quireboys, Logo, ab 25,- €

Der Multiinstrumentalist unter dem Motto „Das Buttermesser – mein Streichinstrument“: Andreas Gundlach, Polittbüro, ab 15,- €

